Единственное озеро в Киеве, через которое лежит мост: чем Горащиха привлекает местных и туристов

Водоем спрятался среди леса

Пока кто-то мечтает о море, жители столицы открывают для себя идеальное место для релакса – озеро Горащиха в Пуще-Водице. Это не просто водоем в лесу – здесь чистая вода, ухоженный пляж, деревянный мостик как из сказки и полноценная инфраструктура для пляжного отдыха.

Озеро находится в Оболонском районе Киева. "Телеграф" рассказывает, чем особенный водоем.

Что такое "Горащиха"?

Горащиха – это искусственный водоем, который возник как часть каскада на реке Котурка. Пруд имеет проточный характер, поэтому вода здесь всегда "свежая".

Длина — более километра, а ширина кое-где достигает 100 метров. Все это окружено сосновым лесом и выглядит как полноценный курорт.

Чистое озеро в Пуще-Водице

Пляж с "Голубым флагом"

Это не просто название – это международное экологическое отличие. Пляж на Горащихе стал одним из трех в Киеве, получивших сертификацию "Голубой флаг". Это значит, что здесь регулярно проверяют качество воды, заботятся о безопасности отдыхающих, есть раздевалки, души, туалеты, спасатели и даже кафе.

Пляж в Пуще-Водице

Мост через озеро

Изюминка Горащихи – отреставрированный деревянный мостик, который стал популярной фотолокацией. Его обновили за счет Общественного бюджета — инициативу поддержали сами киевляне. Здесь снимают лавстори, приходят семьи с детьми, а вечером – романтики смотрят на закат.

Говорят, если загадать желание на середине мостика – оно обязательно сбудется.

Мост через озеро Горащиха

Рыбалка, лодки и покой

Озеро – излюбленное место для рыбаков. Здесь водится карась, карп, щука, плотва, красноперка. А еще можно взять лодку или катамаран и полюбоваться видами из воды.

Атмосфера максимально неспешная: птицы поют, вода блестит, воздух свежий. Здесь можно забыть, что ты в городе.

Это хорошее место для отдыха

Как добраться

Адрес озера Горащиха в Киеве — улица Федора Максименко, 40. Это место расположено в конце озера, на 7-8 линии Пущи-Водицы, в пределах природно-охранной зоны лесопарка.

Трамвай №12 — от Контрактовой площади до остановки 7-8 линии Пущи-Водицы. Выходите, переходите дорогу – и вы уже у воды.

Автомобилем лучше ехать с Вышгородского направления — ориентиром служит улица Федора Максименко.

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