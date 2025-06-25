Зеленый рай в Киеве: чем привлекают Ореховатские пруды и где они находятся

Тихое место для прогулки

Не все киевляне знают, что в нескольких минутах от станции метро "Голосеевская" прячется настоящий зеленый рай — Ореховатские пруды. Это место, где можно посидеть с удочкой, прокатиться на лодке, полюбоваться утками или просто послушать тишину.

Это часть уникального Голосеевского парка, одного из немногих национальных парков в пределах мегаполиса. "Телеграф" рассказывает, чем известны ставки.

Что это за место

Ореховатские пруды – это каскад из четырех водоемов, которые образует ручей Орехуватка. Он берет начало прямо в Голосеевском лесу, протекает через парк и впадает в Лыбедь. Пруды соединены между собой, а вокруг – густой лес, удобные дорожки, скамейки, локации для пикников.

Это одно из любимых мест местных жителей: здесь можно не только гулять, но и ловить рыбу, наблюдать за черепахами, водяными птицами и даже увидеть зайца — если повезет.

Пруд в Голосеевском парке

Чем интересные Ореховатские пруды

Даже в жаркие дни здесь тень и прохлада. Шум машин не слышен — только шелест листьев и плеск воды.

На первой ставке установлен светомузыкальный фонтан — в темное время суток он включается в разных режимах: "Конус", "Гейзер", "Волчок".

Есть возможность арендовать лодку и устроить себе маленькое "водное путешествие".

В прудах водится карп, карась, толстолобик, окунь. Для этого нужно снаряжение – и немного терпения. Также в местных водоемах обитает много уток, черепахи, иногда прилетают цапли. А еще здесь видели ондатр.

Голосеевский лес

Экологические проблемы

В последние годы пруды неоднократно оказывались в центре скандалов. Из-за подозрительных сбросов по канализации и химикатам вода иногда подогревалась до +50°C. В результате погибала рыба, утки, рушилась вся экосистема.

Местные жители били тревогу, создавали петиции, вызвали экологическую инспекцию. Коммунальные службы периодически убирают мусор, очищают дно, но источник загрязнений окончательно не обнаружен до сих пор.

Очистка Ореховатских прудов, 2025 год

Почему стоит прийти

Несмотря на все трудности, Ореховатские пруды остаются настоящим убежищем для ищущих тишины в столице. Это место, где можно просто посидеть с кофе, пройтись вокруг воды.

В солнечную погоду здесь очень красиво – вода блестит, деревья отражаются в прудах, а воздух – свежий, как в лесу.

Зеленый оазис среди Киева

Как доехать

Удобнее всего — от станций метро "Голосеевская" или "Васильковская". Прогулка к прудам займет не более 10–15 минут пешком. Если уходить от Голосеевского леса – просто держитесь в направлении водоемов.

Адрес для навигатора: ул. Ореховатский шлях, 1, Киев.

Возле первого пруда есть небольшая парковка для посетителей. Парковка бесплатная, но летом в выходные дни места могут заканчиваться.

Ранее "Телеграф" писал, где находится озеро Вербное и чем оно уникально. Его длина – чуть больше километра, глубина – до 20 метров, а вода настолько чистая, что сюда еще с советских времен приезжали купаться со всего Киева.