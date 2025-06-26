Лісовий ставок, про який мало хто знає: де в Києві сховалася таємнича водойма

Тут атмосфера для тихого відпочинку

Посеред соснового лісу, у глибині Пущі-Водиці, ховається справжній оазис тиші — ставок Карачун. Це не гучне міське озеро, не місце масових купань і фестивалів.

Це — тиха, напівдика водойма, про яку мало хто знає. "Телеграф" розповідає, де шукати маловідомий ставок.

Де це і який вигляд має

Карачун знаходиться в Оболонському районі Києва — вздовж вулиці Федора Максименка, у Пущі-Водиці.

Ставок невеликий:

Довжина — до 450 метрів,

Ширина — до 80 метрів,

Глибина — до 2 метрів,

Загальна площа — близько 5 гектарів.

Навколо — густий ліс, очеретяні зарості та природні стежки. Місце виглядає як кадр із фільму про дику природу, хоча до центру Києва — менше ніж година.

Ставок знаходиться у мальовничій Пущі-Водиці

Чим особливий Карачун

Це — частина каскаду озер на річці Котурка. Його не забудували, не обклали бетоном, не зробили з нього атракціон. Тому Карачун залишився напівдиким:береги — природні, без огорож; вода — спокійна, без катамаранів і моторок; атмосфера — тиха, затишна, навіть трохи містична.

Сюди не приїжджають великими компаніями. Це місце для тих, хто хоче усамітнення, для прогулянки з термосом і книгою, або риболовлі.

Ставок оточений соснами

Є і "Перлина"

На одному з берегів знаходиться маловідома зона відпочинку з романтичною назвою "Перлина". Тут кілька лавок і альтанок, спуск до води, акуратна галявина. Місце не обладнане як пляж, але виглядає охайно і затишно — ідеально для спокійного дня в тиші.

Карачун підійде для сімейного відпочинку

Чи хто доглядає за водоймою

У 2017 році ставок взяло на баланс КП "Плесо". Було проведено очищення дна, прибрали сміття, розчистили берегову лінію. Відтоді місцеві кажуть, що ставок "ожив", хоч і залишився непримітним для мас.

Як дістатися

Найпростіше — сісти на трамвай №12 або №17 до Пущі-Водиці. Вийти можна на одній із зупинок біля 7-ї лінії, далі — пройти трохи пішки лісом.

Якщо їхати на авто, краще орієнтуватися за адресою: вулиця Федора Максименка, 39.

Раніше "Телеграф" писав, що не всі кияни знають, що за кілька хвилин від станції метро "Голосіївська" ховається справжній зелений рай — Оріхуватські ставки. Чим вони приваблюють місцевих.