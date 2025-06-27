Откуда взялись Караваевы дачи и при чем здесь хирург? История киевского района, который вырос из леса

Преимущественно здесь когда-то жили военные

Сегодня Караваевы дачи – это густонаселенный жилой массив с удобной транспортной развязкой, железнодорожной станцией и многоэтажками. Но еще 150 лет назад здесь был сплошной лес, а вместо улиц рассадники деревьев.

Район получил свое название неслучайно: оно ведет к фигуре известного киевского врача, оставившего после себя не только медицинское наследие, но и целый район. Кто же такой Караваев и почему в Киеве до сих пор сохранится память о его "дачах", рассказывает "Телеграф".

Происхождение названия

Местность в Киеве получила название "Караваевы дачи" в честь выдающегося хирурга и офтальмолога, профессора Владимира Афанасьевича Караваева (20 июля 1811 г. – 15 марта 1892 г.).

В 1869 году он приобрел более 43 десятины бывшего "Деревянного питомника", а позже присоединил еще около 20 десятин земли от Кадетского корпуса и так расширил имение до примерно 63 десятин.

Иногда Дачи называли Шулявскими

Формирование поселка

После смерти профессора Караваева (1892) его дочь Ольга Караваева-Колчакова в 1903–1908 гг. разделила более 30 га этой земли на 238 участков и продавала их под частные дома. Территория была разбита восемью улицами-дорогами, которые существуют до сих пор, в частности, Борщаговская, Нежинская, Лебедева-Кумача и Генерала Тупикова.

К 1908 году здесь уже сформировался свой поселок – и стал известен как Караваевы дачи. А в 1911 году в поселке проживало около 5 000 человек, действовали около 323 усадеб и 296 домов.

Раньше на Дачах жили преимущественно военные. Однако позже, когда район начал активно застраивать, там поселились и обычные люди.

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Интеграция в Киев

В 1914 году поселок официально включили в пределы Киева. Кроме жилых домов, с 1930-40-х годов началась индустриальная застройка: появились мощные предприятия, железнодорожные и студенческие корпуса. К 1960–80-м усадьбы постепенно заменили многоэтажки.

Железнодорожная станция на Караваевых дачах

Кто был Владимир Караваев?

Родился в Вятке (ныне Киров, РФ), окончил Казанский университет (1831), стажировался в Петербурге и Берлине.

С 1840 работал в Киеве. Караваев организовал медицинский факультет университета, стал первым профессором и деканом кафедры хирургии.

Он провел более 300 операций за два года и проводил бесплатные консультации для бедных в течение 50 лет.

Владимир Караваев

Караваевы дачи сегодня

Сейчас Караваевы дачи – это удобный для жизни район в Киеве. Здесь все необходимое: магазины, школы, университеты, поликлиники и остановки транспорта. Через район проходит городская электричка, а рядом станция метро и большой узел общественного транспорта. Многие живут здесь именно из-за удобного расположения.

Во двориках еще можно увидеть старые дома – остатки тех самых "дач", с которых и началась история района.

Остатки старых помещений

Ранее "Телеграф" писал, как появилось название киевского района Соломенка. Когда-то здесь был хутор и пастбища.