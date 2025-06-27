Звідки взялися Караваєві дачі та до чого тут хірург? Історія київського району, який виріс із лісу

Переважно тут колись жили військові

Сьогодні Караваєві дачі — це густонаселений житловий масив зі зручною транспортною розв'язкою, залізничною станцією та багатоповерхівками. Але ще 150 років тому тут був суцільний ліс, а замість вулиць розсадники дерев.

Район отримав свою назву не випадково: вона веде до постаті відомого київського лікаря, який залишив після себе не лише медичну спадщину, а й цілий район. Хто ж такий Караваєв і чому в Києві досі збереглася пам’ять про його "дачі", розповідає "Телеграф".

Походження назви

Місцевість у Києві отримала назву "Караваєві дачі" на честь визначного хірурга й офтальмолога, професора Володимира Опанасовича Караваєва (20 липня 1811 р. – 15 березня 1892 р.).

У 1869 році він придбав понад 42 десятини колишнього "Деревного розсадника" — майже 43 десятини, а пізніше приєднав ще близько 20 десятин землі від Кадетського корпусу й так розширив маєток до приблизно 63 десятин.

Іноді Дачі називали Шулявськими

Формування селища

Після смерті професора Караваєва (1892) його донька, Ольга Караваєва-Колчакова, у 1903–1908 рр. розділила понад 30 га цієї землі на 238 ділянок і продавала їх під приватні садиби. Територію було розбито вісьмома вулицями-дорогами, які існують й досі, зокрема, Борщагівська, Ніжинська, Лебедєва-Кумача та Генерала Тупікова.

До 1908 року тут вже сформувалося своє селище – і стало відоме як Караваєві дачі. А у 1911 році в селищі мешкало близько 5 000 осіб, діяли близько 323 садиб і 296 будинків.

Раніше на Дачах жили переважно військові. Проте пізніше, коли район почали активно забудовувати, там оселилися й звичайні люди.

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Інтеграція в Київ

У 1914 році селище офіційно включили до меж Києва. Окрім житлових будинків, з 1930–40‑х років почалася індустріальна забудова: з’явилися потужні підприємства, залізничні й студентські корпуси. До 1960–80‑х садиби поступово замінили багатоповерхівки.

Залізнична станція на Караваєвих дачах

Хто був Володимир Караваєв?

Народився у В’ятці (нині Кіров, РФ), закінчив Казанський університет (1831), стажувався в Петербурзі й Берліні.

З 1840 року працював у Києві. Караваєв організував медичний факультет університету, став першим професором та деканом кафедри хірургії.

Він провів понад 300 операцій за два роки й проводив безплатні консультації для бідних протягом 50 років.

Володимир Караваєв

Караваєві дачі сьогодні

Зараз Караваєві дачі — це зручний для життя район у Києві. Тут є все потрібне: магазини, школи, університети, поліклініки та зупинки транспорту. Через район проходить міська електричка, а поруч — станція метро та великий вузол громадського транспорту. Багато хто живе тут саме через зручне розташування.

У двориках ще можна побачити старі будинки — залишки тих самих "дач", з яких і почалася історія району.

Залишки старих помешкань

Раніше "Телеграф" писав, як з'явилася назва київського району Солом’янка. Колись тут був хутір і пасовища.