К чему здесь солома? Как появилось название киевского района Соломенка

Сначала это был хутор и пастбища

Когда-то здесь были узкие улочки, домики с соломенными крышами и паслись коровы. Сегодня это один из крупнейших районов Киева с вокзалом, парком и аэропортом.

"Телеграф" рассказывает, откуда взялось название "Соломенка" и как все начиналось.

Соломенка: как зародилось название

Название района происходит от соломенных крыш — в XIX веке эта местность застраивалась бедными хатами-мазанками, покрытыми соломой. Здесь селились преимущественно отставные солдаты, крепостные Киево-Печерской лавры и малоимущие слои населения.

Именно из-за этих соломенных крыш местность и стали называть Соломенкой. Название сохранилось по сей день.

Соломенка в 1880-е. Фото: primetour.ua

От хутора до рабочей слободки

Первые упоминания о хуторе Соломенка датируются 1850–1860 годами. В 1865-м "хутор Соломенка" уже фигурирует на картах — тогда как пастбище и окрестности Лыбеди становились пригородом.

Пришла железная дорога – и все изменилось

В 1870-х рядом построили железную дорогу и вокзал — и Соломенка стала стремительно меняться. Здесь появились мастерские, бараки для железнодорожников, торговые лавки, телефон и даже электрический свет — один из первых в Киеве.

Железнодорожный вокзал на Соломенке

Как жила Соломенка в 20 веке

В XX веке Соломенка прошла путь от тихого пригорода в один из важнейших районов Киева. В начале века это была малообитаемая окраина с домами под соломой. В 1901 году ее даже временно вывели за пределы Киева, но уже в 1910-м снова включили в городскую полосу.

В 1920-30-х годах район называли "Сичневка" — из-за январского восстания 1918 года, но это название не прижилось.

В 1923 году сюда пустили трамвай, и Соломенка стала ближе к центру. А в 1938 здесь образовали отдельный Железнодорожный район, что еще больше подчеркнуло ее значение.

В 1960–70-х годах началась массовая застройка — снесли старые дома, появились новые многоэтажки, троллейбусы, широкие улицы и скверы.

Один из последних дореволюционных домов на Соломенке, 1980-е годы

Соломенка сегодня

Сейчас Соломенка – это современный спальный район, соединенный с развитой инфраструктурой и зелеными зонами. Расположен между центром города, Жулянским аэропортом и Южным железнодорожным вокзалом.

Здесь много зеленых зон, удобный общественный транспорт, школы, рынки и ТРЦ. Район сочетает старую застройку с новыми ЖК и остается спокойным местом для жизни, невзирая на некоторые проблемы с дорогами и экологией.

Современный вид Соломянки

Ранее "Телеграф" писал, как появилось название микрорайона Шулявка в Киеве. История тянется еще со времен летописных князей, а само название – это не вымысел советских картографов, а наследие Киевской Руси.