Київські комунальники дивно "пояснили", куди зникли гроші на відновлення озера Синє

Водойма має велике значення для екосистеми столиці

Київське КП "Плесо" проігнорувало власну офіційну позицію щодо відкритості до діалогу і відмовилося надавати роз’яснення про витрату десятків мільйонів гривень на сумнівну з точки зору доцільності розчистку озера Синє.

Такий висновок можна зробити із відповіді гендиректора КП "Плесо" Вячеслава Савицького на запит видання "Телеграф".

Про те, що кошти, витрачені та так зване "відновлення" озера Синє, фактично пущені на вітер, раніше заявила низка екологів. Зокрема, про це прямо заявив керівник екологічної організації Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) Володимир Борейко, а вчений-гідролог Віктор Вишневський провів дослідження, у якому детально пояснив, що не так із діями КП "Плесо" по відновленню Синього.

Своєю чергою КП "Плесо" випустило офіційне повідомлення, де назвало такі заяви екологів фейком, нібито спрямованим на дискредитацію київської влади та КП "Плесо", та окремо зазначило, що у комунальному підприємстві, цитуємо: "відкриті до діалогу та готові надавати всі необхідні роз’яснення щодо ходу робіт на озері Синє".

"Телеграф", своєю чергою також дослідив ситуацію (детальніше про це у статті "Як пробити дно за 20 мільйонів: історія недопорятунку київського озера Синє"), та виявив, що у 2024 році в рамках розслідування кримінальної справи щодо неправомірних витрат на розчистку озера Синього була проведена комплексна судова інженерно-екологічна та інженерно-гідрогеологічна експертиза. Ця експертиза визнала, що "перспективи відновлення озера Синє виглядають малообнадійливими, виходячи з геологогідрогеологічних умов території, а також негативних ефектів зміни клімату та забудови території".

Також, розраховуючи на заявлену КП "Плесо" готовність надати роз’яснення щодо відновлення озера Синє, редакція надіслала відповідний запит до комунального підприємства, у якому попросила прокоментувати всього чотири питання:

- Чи враховувало КП "Плесо", готуючи роботи по Синьому, результати комплексної судової експертизи, яка визнала перспективи відновлення озера малообнадійливими;

- Чому в тендерній документації були зазначені роботи на благоустрій території навколо озера, хоча "Плесо" загодя знало, що їх проводити не будуть, і куди зрештою підуть виділені на це кошти;

- Чому було знищено суглинковий прошарок під озером, що, фактично, перетворило його на дірявий тазик;

- Та наскільки взагалі є доцільними роботи з розчистки озера Синє, враховуючи нестачу коштів на потреби оборони.

У результаті ми отримали відповідь, яка жодним чином не говорить про "готовність до діалогу", скоріше навпаки. Так, у КП "Плесо" зазначили, що "коментарі чи роз’яснення не є публічною інформацією i відповідно на запит, направлений на адресу КП "Плесо" Всеукраїнським інтернет-видання "Телеграф", не поширюється дія Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Як кажуть – "дякуємо, дуже дякуємо. Але як же тоді бути з обіцянками "надати роз’яснення" від самого КП "Плесо"?

Також у відповіді на запит повідомляється, що, цитуємо, "інформація про проведення комплексної судової інженерно-екологічної та інженерно-гідрогеологічної експертизи, в тому числі висновки за результатами її проведення, у КП "Плесо" відсутня".

Це дуже дивно, враховуючи, що саме КП "Плесо" є відповідальним за озеро Синє і, по ідеї, мало б бути в курсі, коли щодо нього проводиться така масштабна і визначальна для долі самого озера процедура. Окрім того, комплексна судова експертиза проводилася в рамках кримінальної справи, яка безпосередньо стосується діяльності КП "Плесо", і хоча б з цієї точки зору нинішнє керівництво КП мало б цікавитися цим питанням.

Зрештою, редакція не отримала притомної відповіді на жодну з позицій запиту. Питання про руйнування дна озеро, внаслідок чого, найімовірніше, вода в ньому не триматиметься, було проігнороване. Питання щодо коштів на благоустрій також.

А щодо доцільності витрати на цей проєкт мільйонів гривень під час війни у КП "Плесо" спробували "перевести стрілки" на КМДА та Київраду, зазначивши, що "ухвалення рішень щодо призначення коштів міського бюджету, у тому числі в період дії воєнного стану поза межами компетенції КП "Плесо.

"Враховуючи вищевикладене, КП "Плесо" залишає за собою право не коментувати порушені у запиті питання", — йдеться у відповіді керівника КП "Плесо" Вячеслава Савицького.

Позиція, звичайно, цікава, тільки от керівництву КП, напевно, варто пам’ятати, що в історії з Синім вже був один керівник КП "Плесо", який отримав кримінальну справу за його непродумане "відновлення". І що й зараз відповідальність за проєкт відновлення озера лежить саме на КП "Плесо". Відтак, якщо озеро Синє все-таки пересохне, спитають не з Кличка чи депутатів Київради, а саме з пана Савицького.

Озеро Синє: зверху — кілька років тому, посередині — у 2024 році, внизу — станом на червень 2025 року

Нагадаємо, раніше озеро Синє на Виноградарі займало 15 га. Внаслідок непродуманої житлової забудови навколо озера станом на 2024 рік від нього залишилася лише кількаметрова калюжа. Екологи стверджують, що без забезпечення шляхів водозбору будь-які роботи щодо його відновлення, зокрема виконана на замовлення КП "Плесо" розчистка, не дадуть результату. У 2024 році в рамках кримінальної справи №758/15671/24 щодо діяльності колишнього керівництва КП "Плесо" була проведена судова експертиза, яка також визнала відновлення озера недоцільним. Попри це, роботи з розчистки озера, на які вже витрачено 20 млн грн із запланованих 80 млн грн, розпочалися у 2024 році. Незважаючи на те, що вода в ньому все-таки з’явилася, екологи стверджують, що це тимчасово, адже роботи велися неправильно. У результаті непродуманої діяльності був знищений суглинковий прошарок на дні озера, а насипаний на його берегах відпрацьований пісок повністю перекрив водозабір. Керівник КЕКЦ Володимир Борейко вважає, що озеро може знову пересохнути вже у серпні цього року.