Площадью почти 100 гектаров: где прячется одно из самых больших озер Киева

В 2021 году Киеврада поддержала создание здесь заказника

Среди густой застройки левого берега Киева скрывается настоящее природное сокровище — озеро Вырлица. Его часто не замечают, хотя оно большое, глубокое, с живописными видами и богатым подводным миром.

Но в последние годы это озеро оказалось под угрозой из-за застройки. "Телеграф" рассказывает, чем особенна Вырлица, какую природу она сохраняет.

Как появился водоем

Озеро Вырлица природного происхождения. Сначала было небольшое, но в 1980-х его расширили из-за намыва песка — так сформировался современный водоем.

Это одно из самых больших озер столицы:

площадь – почти 100 гектаров;

глубина – до 28 метров;

длина – около 1,5 км.

Одно из самых больших озер Киева

Что живет в Вырлице

Вырлица — не просто лужа возле метро, это целая экосистема. В водоеме обитает более 30 видов рыб, среди которых щука, сом, карась, судак, карп.

Здесь водятся морские хвои и бычковые виды, занесенные в Красную книгу Украины. Вдоль берегов гнездятся птицы, обитают ондатры, болотные черепахи, зайцы.

Также здесь растут кувшинки, камыши, болотные петушки – настоящий зеленый пояс в пределах мегаполиса. Это одно из немногих озер Киева, которые сохранило природную среду.

Озеро природного происхождения

Проблемы и угрозы

С начала 2000-х годов вокруг Вырлицы идут споры. Часть ее береговой зоны планировали застроить торговыми центрами и высотками.

В 2021 году Киеврада согласовала создание природного заказника на части озера. Но борьба не окончена — некоторые участки земли все еще находятся в частной собственности, продолжаются судебные процессы.

Рядом с озером — завод "Энергия" и Бортницкая станция аэрации. Это создает дополнительные экологические риски: угрозу загрязнения воды и снижение качества воздуха.

Озеро постепенно окружают новостройки

Где находится

Озеро Вырлица находится в Дарницком районе Киева, между проспектом Бажана и улицами Ревуцкого и Коллекторной. Удобнее всего добраться на метро — станции "Вырлица" или "Харьковская" вплотную к водоему.

Если планируете подъехать к озеру на автомобиле, лучше припарковаться возле станции метро "Харьковская" в сторону Борисполя, там есть бесплатная стоянка.

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