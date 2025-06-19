Самое глубокое озеро Киева появилось случайно: где находится этот чудо-водоём

Еще в 1990-х годах здесь был карьер

В Киеве есть немало водоемов, но немногие знают, что одно из самых глубоких озер столицы — совсем рядом с многоэтажками Дарницкого района. Это озеро Тяглое. Тихое, просторное, с зеленой береговой линией и даже природными пляжами.

"Телеграф" рассказывает, откуда среди левого берега столицы взялось большое озеро. Его еще называют Малой Вырлицей.

Как образовалось озеро

Исторически в этом районе Киева были неглубокие пойменные озерца и заболоченные луга — часть левобережной поймы Днепра.

В 1990-х годах при строительстве жилых массивов Осокорки и Позняки начали гидронамыв — использовали воду Днепра, чтобы намывать песчаную почву на свежую застройку. Для этого обустроили карьер, который назвали "Карьер №5".

В 1994 году наводнение в пойме привело к сильному затоплению карьера — и оно заполнилось водой. С тех пор водоем существует в современных пределах — пресный, без стока, соединенный проливами с другими озерами.

Тяглое большое и глубокое. Его длина примерно 1,75 км, наибольшая ширина — 1,05 км, а наибольшая глубина около 32 метров (по некоторым источникам до 37 м).

Озеро в Дарницком районе столицы

Чем Тяжелое интересно

Кроме размеров и локации это озеро имеет официальный статус — ландшафтный заказник местного значения. То есть его территория охраняется законом, потому что здесь сохранились остатки природной поймы Днепра, которая когда-то тянулась до центра Киева.

Вокруг озера растет много дикой зелени, обитают водоплавающие птицы. Это одно из тех мест, где город как бы "отступает" и дает простор природе.

Когда-то здесь был карьер

Что здесь можно делать

Рыбачить – здесь ловят карасей, щук, окуней.

Кататься на байдарках и SUP-досках – воду называют спокойной, поэтому подходит даже для новичков.

Отдыхать у воды есть участки с песком, удобные для пляжного отдыха.

Летом у озера можно хорошо отдохнуть

Где находится озеро

Тяглое расположено между жилыми массивами Осокорки и Бортничами, немного в стороне от активного городского движения. Легче всего туда доехать на авто. Въезжайте в район Осокорков по адресу ул. Коллекторная.

Общественным транспортом

Поезжайте к станции метро "Осокорки". Пересаживайтесь на маршрутку № 459. Выйдите у улицы Коллекторная или "Эпицентр" — дальше немного пешком до озера.

Ранее "Телеграф" писал, где находится единственное озеро в Киеве, через которое лежит мост. Горащиха привлекает своей красотой местных и туристов.