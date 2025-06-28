Засушливый сезон близится: когда ждать жары до +38 в июле

Какой будет погода в июле 2025 года

В Украине второй месяц календарного лета традиционно считается самым тёплым в году. Средние показатели температуры обычно колеблются в диапазоне от +19 до +25 °C, а максимально можно ждать и +35…+41 °C. Июль также известен частыми грозами и опасными погодными явлениями, такими как град, ливни, шквалы и в редких случаях смерчи. Дополнительно возрастают риски природных пожаров, а в южных и восточных областях страны нередко бывает засуха.

Согласно данным различных моделей прогнозирования, первая половина июля в странах южной и западной Европы будет особенно жаркой из-за попадания тропического воздуха с севера Африки. В это же время на востоке континента и в Скандинавии сохранится более прохладная погода — температура будет в районе нормы или немного ниже неё. Ситуация существенно не изменится и в середине месяца: жара сохранится в странах Средиземноморья и на Балканах, где температура может превышать +40…+43 °C. В северной Европе будет ощущаться влияние прохладных арктических воздушных масс, обусловленное устойчивыми областями высокого давления.

Во второй половине месяца тёплая погода распространится на всю Европу, включая её северные регионы, однако наиболее высокая температура будет наблюдаться в тех же районах, что и в начале месяца. Осадков в июле прогнозируется меньше нормы из-за преобладания высокого давления и слабой циклонической активности. Это увеличивает риск засухи, особенно в центральной, южной и юго-восточной Европе. Несмотря на локальные грозовые ливни, общий уровень осадков окажется недостаточным, особенно с учётом активного испарения влаги с поверхности почвы.

На фоне того, что в начале июля возможны периоды сильной жары, в целом над Восточной Европой будут преобладать северо-западные ветры. Температура в Украине, согласно прогнозам, будет близка к средним многолетним значениям, только на западе и юге страны возможно превышение нормы примерно на 1 – 1,5 °C. Таким образом, среднемесячная температура ожидается в пределах от +19,3 до +25,5 °C, в Карпатах около +16…+18 °C. Отдельные взятые дни могут быть особенно жаркими, до +35…+38 °C. В основном, это касается южных, восточных и некоторых центральных областей, а также Закарпатья. Ночные температуры будут существенно выше, чем в июне.

Нехватка осадков будет наблюдаться по всей Украине, а в целом за месяц их может выпасть примерно 30 – 50% от нормы. Это может негативно повлиять на сельскохозяйственные культуры, а также привести к падению уровня воды в реках и озёрах. При высокой температуре и дефиците осадков значительно возрастёт угроза пожаров. Уже в конце июня в ряде областей Левобережья зафиксирован наивысший, пятый класс пожарной опасности. Поэтому крайне важно соблюдать меры предосторожности при обращении с огнём.

На карте показан прогноз аномалий количества осадков (с мм) в Европе на июль 2025. Жёлтым цветом выделены регионы с их дефицитом, а зелёным – с избытком: