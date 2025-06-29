К мелкому дождику добавится сильный ветер? Какой будет погода в Киеве в эти дни

Синоптики говорят, что в Киеве будет бушевать сильный ветер, однако другие с этим мнением не согласны

Погода в Киеве пока немножко облачная, но сухая. Однако местами синоптики предупреждают о мелких дождях. Также, вероятно, что 29 июня-1 июля будут бушевать сильные ветры.

В воскресенье-вторник днем будет держаться достаточно теплая температура — до +22 градусов. Хотя ночью она иногда может опуститься до +13 градусов, как сообщили в Meteofor и Sinoptik.

По прогнозу Meteofor, в течение 29 июня-1 июля в столице ожидается переменная облачность и иногда мелкие осадки. Дождь будет только в понедельник вечером и во вторник ночью.

Воздух днем с пятницы и до вторника прогреется от +21 до +22 градусов. Ночью он остынет до +13…17 градусов. В свою очередь сила ветра не будет утихать ниже свежих 8 м/с и не превысит сильных 12 м/с.

Сильные ветры будут бурлить в понедельник и вторник

Тем временем в Sinoptik говорят, что в воскресенье-вторник солнце будет редко выглядывать из-за облаков, а мелкий дождь будет только вечером.

Дневная температура в течение 29 июня-1 июля будет колебаться в пределах +19…22 градусов, а ночная — +14…16 градусов.

Будет дождь только местами в понедельник

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину вернется жара. Имеется карта температур.