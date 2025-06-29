Ужарит до +37 °C: когда в Украину вернется жара (карта температур)

В субботу, 5 июля, почти вся Украина почувствует похолодание

В начале июля погода в Украине будет демонстрировать значительные колебания температуры от умеренного летнего тепла до настоящей жары. Атмосферный фронт будет меняться почти каждый день, принося то прохладу, то палящее солнце в разные регионы страны.

"Телеграф" собрал обзор погоды с сайта Ventusky за 3-8 июля.

3 июля (четверг)

В общем день будет относительно прохладным, несмотря на то, что наивысшая температура достигнет +30 °C на западе — в частности на Львовщине и Закарпатье. На востоке (Луганская, Донецкая, Харьковская области) ожидается до +26 °C. На севере и центре (Сумщина, Черниговщина, Киевщина, Черкасчина, Кировоградщина, Днепропетровщина) — до +27 °C. На юге (Запорожская, Николаевская, Одесская области) будет теплее — до +29 °C, однако это все еще ниже, чем на западе. В Крыму также ожидается +27°C. На Закарпатье, несмотря на общее потепление, кое-где будет только +23 ° C — на карте видно характерное желтое пятно вдоль границы области. Средняя температура в стране в этот день составит около +28 °C.

Температура воздуха в Украине 3 июля

4 июля (пятница)

Украина почувствует смену атмосферного фронта — станет гораздо жарче. Высокую температуру синоптики прогнозируют в южных областях (Днепропетровщина, Николаевщина, Одесчина, Запорожье) — до +36 °C. Прохладнее останется в Закарпатье (+27 °C), а также в Черниговской, частично Киевской и Сумской — здесь в среднем +24 °C. На востоке впервые за несколько дней воцарится настоящее лето — +31…+32 °C.

Температура воздуха в Украине 4 июля

5 июля (суббота)

Почти вся страна ощутит похолодание. Жарко будет только на западе — в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой областях и в Закарпатье — до +33 °C. Север, центр и восток страны остынут до +22…+24 °C. Южные регионы также удержат тепло, подобно западному.

Температура воздуха в Украине 5 июля

6 июля (воскресенье)

Тепло вернется почти во все области. На севере и востоке будет так же прохладно, как и накануне, — +22…+24 °C. В других регионах ожидается +28 °C. Жарче всего в этот день будет в Черновицкой, Закарпатской, Тернопольской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму.

Температура воздуха в Украине 6 июля

7 июля (понедельник)

Один из самых жарких дней недели. На западе и севере Украины будет прохладно — до +23 °C, кроме Закарпатья, где прогнозируют жару до +31 °C. На остальной территории — от +30 до +34 °C. Высокие температуры ожидаются, в частности, в Крыму и Черкасской области.

Температура воздуха в Украине 7 июля

8 июля (вторник)

Пик жары. Температура достигнет самых высоких отметок — до +37 °C. Горячее всего будет в Крыму, в Запорожье и Донецкой области. Жара охватит территорию от юга до северо-востока страны — на карте хорошо видно темно-малиновое пятно. Остальная Украина, особенно северные области, останется в более комфортных пределах — +22…+24 °C.

Температура воздуха в Украине 8 июля

Первая половина июля в Украине принесет как жару, так и периоды умеренного летнего холода. Отметим, что прогноз составлен на основе данных погодного сервиса и, несмотря на его подробность, возможны незначительные изменения или неточности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первые дни июля, почти каждый день в разных областях ожидаются дожди и грозы. Какая будет погода с 4 по 8 июля — дальше в материале.