В Киеве есть улица, названная в честь экзотического фрукта: где она находится и чем известная (карта)

Рядом есть еще "вкусные" улицы

В Подольском районе Киева есть маленькая улица под названием Ананасная. Звучит как шутка, но такая улица действительно существует.

Ананасы здесь не растут, но название – настоящая изюминка. "Телеграф" рассказывает о киевской "экзотической" улице.

Почему улица так называется

В этом районе много "вкусных" названий. Здесь рядом Земляничная, Малиновая, Абрикосовая, Смородиновая и даже Кизиловая. Это бывший дачный массив, где каждая улица – часть фруктового салата. Ананасная – одна из самых странных, но точно не скучная.

Улица Ананасная на карте

Где она находится

Ананасная расположена в Подольском районе, между улицей Ивана Выговского и Стеценко. Это — частный сектор, когда-то здесь были садовые общества "Будивельник" и "Труд". Сейчас это спокойное место с частными домиками, заборами и тихими уютными подворьями.

Как добраться

Удобнее всего — доехать до метро "Нивки", а дальше маршруткой или автобусом до улицы Ивана Выговского. А там несколько минут пешком.

Автобусы: 14, 32, 47, 90, 166 останавливаются на остановке "Сады" – около 8 минут пешком до Ананасной.

Троллейбусы: 16, 36, 5Д останавливаются на "Ул. Сырецкая" — примерно 6 минут пешком к месту.

Маршрутки: 182, 223, 439, 455 также останавливаются на "Ул. Сырецкая" (6 мин) и "Проезд Сырецкий" (7 мин).

Ранее "Телеграф" писал, где находится озеро Вербное и чем оно уникально. Его длина – чуть больше километра, глубина – до 20 метров, а вода настолько чиста, что сюда еще с советских времен приезжали купаться из всего Киева.