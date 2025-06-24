В Киеве есть улица, названная в честь экзотического фрукта: где она находится и чем известная (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рядом есть еще "вкусные" улицы
В Подольском районе Киева есть маленькая улица под названием Ананасная. Звучит как шутка, но такая улица действительно существует.
Ананасы здесь не растут, но название – настоящая изюминка. "Телеграф" рассказывает о киевской "экзотической" улице.
Почему улица так называется
В этом районе много "вкусных" названий. Здесь рядом Земляничная, Малиновая, Абрикосовая, Смородиновая и даже Кизиловая. Это бывший дачный массив, где каждая улица – часть фруктового салата. Ананасная – одна из самых странных, но точно не скучная.
Где она находится
Ананасная расположена в Подольском районе, между улицей Ивана Выговского и Стеценко. Это — частный сектор, когда-то здесь были садовые общества "Будивельник" и "Труд". Сейчас это спокойное место с частными домиками, заборами и тихими уютными подворьями.
Как добраться
Удобнее всего — доехать до метро "Нивки", а дальше маршруткой или автобусом до улицы Ивана Выговского. А там несколько минут пешком.
Автобусы: 14, 32, 47, 90, 166 останавливаются на остановке "Сады" – около 8 минут пешком до Ананасной.
Троллейбусы: 16, 36, 5Д останавливаются на "Ул. Сырецкая" — примерно 6 минут пешком к месту.
Маршрутки: 182, 223, 439, 455 также останавливаются на "Ул. Сырецкая" (6 мин) и "Проезд Сырецкий" (7 мин).
Ранее "Телеграф" писал, где находится озеро Вербное и чем оно уникально. Его длина – чуть больше километра, глубина – до 20 метров, а вода настолько чиста, что сюда еще с советских времен приезжали купаться из всего Киева.