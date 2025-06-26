В Киеве есть очень "сладкий" переулок: как он получил необычное название и что там находится

Рядом есть еще и медовые названия

В Киеве есть переулок под названием, которое сразу вызывает улыбку — Сладкий. Звучит так, будто это место для жизни сказочных пчеловодов или героев детской книги.

На самом же деле это реальный переулок в Дарницком районе столицы, который появился после переименования советских топонимов. Детальнее об этом рассказывает "Телеграф".

Где находится

Сладкий переулок – это небольшой, примерно 320 м длинный переулок в Дарницком районе, в микрорайоне Бортничи. Он простирается между улицей Евгения Харченко и Хвойной улицей.

Застройка переулка – усадебная, малоэтажная. Это типичная частная застройка окрестностей столицы, где преобладают частные дома с небольшими дворами. Здесь нет больших магазинов или промышленных объектов.

Почему "Сладкий"?

До 2015 года назывался 1-й переулок Коминтерна. В октябре того же года получил "сладкое" название в рамках реформы переименований — стал переулком Сладким.

Причина проста: этот район связан с пчеловодством. "Бортничи" — название местности, которые происходит от древнего лесного пчеловодства (борть — дупла, где жили дикие пчелы).

Именно поэтому местные улицы получили названия, связанные с пчелами и медом. Появились оригинальные названия: переулок Пчелиный, Прополисный, Гречневый, Акациевый, Вересковый, Душистый, Счастливый, Радостный и другие.

Сладкий переулок на карте

Как добраться

Чтобы доехать до Сладкого переулка в Киеве, воспользуйтесь следующими маршрутами по общественному транспорту:

Автобус №104 курсирует от микрорайона Бортничи до станции метро "Харьковская". Остановка "Ул. Автотранспортная" находится в 4 минутах ходьбы от переулка.

курсирует от микрорайона Бортничи до станции метро "Харьковская". Остановка "Ул. Автотранспортная" находится в 4 минутах ходьбы от переулка. Маршрутки №529, 753, 324П останавливаются на той же остановке "Ул. Автотранспортная".

Переулок Сладкий расположен между улицей Евгения Харченко и Хвойной улицей. От остановки "Ул. Автотранспортная" до переулка — около 4 минут пешком.

Для точного расположения используйте GPS-координаты: 50.3760306, 30.7074083.

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