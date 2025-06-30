Укр

Кличко отстранил своего заместителя и расстроился из-за шашлыков в день траура: началось расследование

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
Читати українською
Автор
Виталий Кличко и Николай Поворозник На время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей Новость обновлена 30 июня 2025, 16:07
Виталий Кличко и Николай Поворозник На время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей. Фото Коллаж "Телеграф"

На время расследования первый заместитель председателя КГГА будет отстранен от исполнения обязанностей

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отстранении первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника от исполнения обязанностей и начале служебного расследования относительно его участия в закрытом праздновании в День траура 25 апреля.

Об этом он написал в своём Telegram-канале. "Мною принято решение о проведении служебного расследования по факту якобы некоего "празднования". К расследованию будут привлечены инициаторы данного решения депутатов Киевсовета. По результатам служебного расследования должно быть принято законное решение", — заявил Кличко. По его словам, он подписал решение депутатов, но подчеркнул, что будет действовать исключительно в рамках закона.

Николай Поворозник и Виталий Кличко
Николай Поворозник и Виталий Кличко

Что известно о голосовании

10 июня на внеочередном заседании Киевсовета депутаты выразили недоверие Поворознику. Инициаторами стали фракции "Слуга народа", "Батькивщина" и "Единство". "За" соответствующее решение проголосовали 74 депутата.

Несмотря на голосование Киевсовета, стоит отметить: юридически оно не имеет прямой силы, чтобы уволить его с должности. Соответствующие положения чётко прописаны в законе.

Согласно статье 16 Закона Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве", первый заместитель и заместители главы Киевской городской государственной администрации, полномочия которых касаются исполнительной власти, назначаются и освобождаются от должностей Киевским городским головой по согласованию с Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины.

В то же время, только заместители по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий назначаются и освобождаются по согласованию с Киевсоветом.

Таким образом, Николай Поворозник, как должностное лицо исполнительной вертикали, не является представителем местного самоуправления, поэтому голосование депутатов Киевсовета о недоверии носит скорее политический, чем правовой характер. Окончательное решение может принять только городской голова в установленном законом порядке.

Статья 16 ЗУ "О столице Украины – городе-герое Киеве"
Статья 16 ЗУ "О столице Украины – городе-герое Киеве"

Последствия празднований разгребают до сих пор

Скандал вспыхнул после публикации расследования о праздновании дня рождения Поворозника в день объявленного траура по погибшим от ракетного удара. Журналистка зафиксировала мероприятие на территории Вышгородского водоканала — с накрытыми столами, алкоголем и деликатесами. Поворозник, по её словам, отказался признавать, что это празднование, а на замечание относительно Дня траура ответил: "Извиниться за то, что мы ужинаем?".

Скриншот по видеозаписи славного празднования дня рождения Поворозника
Скриншот по видеозаписи славного празднования дня рождения Поворозника

Празднование, по словам журналистки, началось около 15:00, то есть в разгар рабочего дня. На территорию журналисты попали под видом приглашённых, принеся букет цветов. В кадре — столы с едой, бутылки с напитками, среди которых — элитный алкоголь, испанская вода, лакомства. Сам Поворозник на камеру отрицал, что это празднование, и уклонялся от ответа на вопрос о том, почему мероприятие проходит именно в День траура.

В расследовании подчёркивается, что некоторые из гостей перед этим публично выражали соболезнования семьям погибших, писали посты о единстве и поддержке, но в тот же день присутствовали на закрытом мероприятии во внерабочее время.

Кто такой Николай Поворозник и чем он известен

Николай Поворозник родился 10 апреля 1972 года в селе Святец Теофипольского района Хмельницкой области.

Получил специальность инженера электронной техники в Киевском военном институте управления и связи. В 2008 году получил диплом магистра государственного управления в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Николай Поворозник
Николай Поворозник

После службы в ВСУ с 2001 года работал в Киевской городской государственной администрации: сначала главным специалистом, а затем начальником отдела управления по вопросам предпринимательства.

С 2003 года занимал руководящие должности в структуре Главного управления по вопросам предпринимательства и регуляторной политики КГГА. В 2006 году возглавил соответствующее управление. В 2012–2013 годах занимал должности первого заместителя руководителя и начальника управлений в Департаменте промышленности, предпринимательства, экономики и инвестиций КГГА. В августе 2013 года возглавил Департамент экономики и инвестиций.

С 28 января 2016 года — заместитель главы КГГА. 21 декабря 2017 года назначен первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации.

Николай Поворозник и ранее фигурировал в публичных скандалах. В 2020 году его имя упоминалось в деле о взяточничестве, хотя сам он проходил как свидетель. В ноябре 2024 года в его доме провели обыск по постановлению суда. Тогда чиновник публично заявил, что не видит в своих действиях нарушений и "движется правильным путём".

Николай Поворозник
Николай Поворозник

Что задекларировал чиновник за 2024 год

В своей декларации за 2024 год первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник указал жену Валентину и дочь Марту как членов семьи. В собственности семьи — несколько объектов недвижимости в Киевской области.

В частности, Поворозник задекларировал два земельных участка в Гостомеле площадью 800 и 1000 м², два участка в Василькове на 600 и 1200 кв. м, а также жилой дом в Гостомеле площадью 161 кв. м. Кроме того, он владеет квартирой площадью 100,7 кв. м в жилом комплексе Tetris Hall 2 в Киеве. Указано, что объект находится на стадии незавершённого строительства, а земля под ним арендована у ОСМД.

В декларации указано, что в собственности Поворозника есть мотоцикл BMW K1200R 2006 года выпуска, а его жена владеет автомобилем Audi A7 2017 года, который она приобрела в 2020 году за 870 тысяч гривен.

В течение года Поворозник получил 2,64 млн грн зарплаты в КГГА, а его жена задекларировала полмиллиона гривен дохода от предпринимательской деятельности. Ещё почти 23 тыс. грн чиновник получил в виде процентов от "Ощадбанка".

Декларация Николая Поворозника за 2024 год
Декларация Николая Поворозника за 2024 год

Среди денежных активов супруги задекларировали наличными: 93 тыс. долларов у жены и 42,4 тыс. долларов у самого Поворозника. На счетах в "Ощадбанке" и "ПриватБанке" Поворозник хранит около 323 тыс. грн, а его жена — ещё более 52 тыс. грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве жители креативно высмеяли "500 дней бездействия" столичной администрации. Они изготовили картонные фигуры мэра Виталия Кличко, его заместителя Петра Пантелеева и руководителя Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрия Науменко и символически установили их прямо в грязи.

Теги:
#Виталий Кличко #Киев #КГГА #Николай Поворозник