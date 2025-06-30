Кличко отстранил своего заместителя и расстроился из-за шашлыков в день траура: началось расследование

На время расследования первый заместитель председателя КГГА будет отстранен от исполнения обязанностей

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отстранении первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника от исполнения обязанностей и начале служебного расследования относительно его участия в закрытом праздновании в День траура 25 апреля.

Об этом он написал в своём Telegram-канале. "Мною принято решение о проведении служебного расследования по факту якобы некоего "празднования". К расследованию будут привлечены инициаторы данного решения депутатов Киевсовета. По результатам служебного расследования должно быть принято законное решение", — заявил Кличко. По его словам, он подписал решение депутатов, но подчеркнул, что будет действовать исключительно в рамках закона.

Николай Поворозник и Виталий Кличко

Что известно о голосовании

10 июня на внеочередном заседании Киевсовета депутаты выразили недоверие Поворознику. Инициаторами стали фракции "Слуга народа", "Батькивщина" и "Единство". "За" соответствующее решение проголосовали 74 депутата.

Несмотря на голосование Киевсовета, стоит отметить: юридически оно не имеет прямой силы, чтобы уволить его с должности. Соответствующие положения чётко прописаны в законе.

Согласно статье 16 Закона Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве", первый заместитель и заместители главы Киевской городской государственной администрации, полномочия которых касаются исполнительной власти, назначаются и освобождаются от должностей Киевским городским головой по согласованию с Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины.

В то же время, только заместители по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий назначаются и освобождаются по согласованию с Киевсоветом.

Таким образом, Николай Поворозник, как должностное лицо исполнительной вертикали, не является представителем местного самоуправления, поэтому голосование депутатов Киевсовета о недоверии носит скорее политический, чем правовой характер. Окончательное решение может принять только городской голова в установленном законом порядке.

Статья 16 ЗУ "О столице Украины – городе-герое Киеве"

Последствия празднований разгребают до сих пор

Скандал вспыхнул после публикации расследования о праздновании дня рождения Поворозника в день объявленного траура по погибшим от ракетного удара. Журналистка зафиксировала мероприятие на территории Вышгородского водоканала — с накрытыми столами, алкоголем и деликатесами. Поворозник, по её словам, отказался признавать, что это празднование, а на замечание относительно Дня траура ответил: "Извиниться за то, что мы ужинаем?".

Скриншот по видеозаписи славного празднования дня рождения Поворозника

Празднование, по словам журналистки, началось около 15:00, то есть в разгар рабочего дня. На территорию журналисты попали под видом приглашённых, принеся букет цветов. В кадре — столы с едой, бутылки с напитками, среди которых — элитный алкоголь, испанская вода, лакомства. Сам Поворозник на камеру отрицал, что это празднование, и уклонялся от ответа на вопрос о том, почему мероприятие проходит именно в День траура.

В расследовании подчёркивается, что некоторые из гостей перед этим публично выражали соболезнования семьям погибших, писали посты о единстве и поддержке, но в тот же день присутствовали на закрытом мероприятии во внерабочее время.

Кто такой Николай Поворозник и чем он известен

Николай Поворозник родился 10 апреля 1972 года в селе Святец Теофипольского района Хмельницкой области.

Получил специальность инженера электронной техники в Киевском военном институте управления и связи. В 2008 году получил диплом магистра государственного управления в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Николай Поворозник

После службы в ВСУ с 2001 года работал в Киевской городской государственной администрации: сначала главным специалистом, а затем начальником отдела управления по вопросам предпринимательства.

С 2003 года занимал руководящие должности в структуре Главного управления по вопросам предпринимательства и регуляторной политики КГГА. В 2006 году возглавил соответствующее управление. В 2012–2013 годах занимал должности первого заместителя руководителя и начальника управлений в Департаменте промышленности, предпринимательства, экономики и инвестиций КГГА. В августе 2013 года возглавил Департамент экономики и инвестиций.

С 28 января 2016 года — заместитель главы КГГА. 21 декабря 2017 года назначен первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации.

Николай Поворозник и ранее фигурировал в публичных скандалах. В 2020 году его имя упоминалось в деле о взяточничестве, хотя сам он проходил как свидетель. В ноябре 2024 года в его доме провели обыск по постановлению суда. Тогда чиновник публично заявил, что не видит в своих действиях нарушений и "движется правильным путём".

Николай Поворозник

Что задекларировал чиновник за 2024 год

В своей декларации за 2024 год первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник указал жену Валентину и дочь Марту как членов семьи. В собственности семьи — несколько объектов недвижимости в Киевской области.

В частности, Поворозник задекларировал два земельных участка в Гостомеле площадью 800 и 1000 м², два участка в Василькове на 600 и 1200 кв. м, а также жилой дом в Гостомеле площадью 161 кв. м. Кроме того, он владеет квартирой площадью 100,7 кв. м в жилом комплексе Tetris Hall 2 в Киеве. Указано, что объект находится на стадии незавершённого строительства, а земля под ним арендована у ОСМД.

В декларации указано, что в собственности Поворозника есть мотоцикл BMW K1200R 2006 года выпуска, а его жена владеет автомобилем Audi A7 2017 года, который она приобрела в 2020 году за 870 тысяч гривен.

В течение года Поворозник получил 2,64 млн грн зарплаты в КГГА, а его жена задекларировала полмиллиона гривен дохода от предпринимательской деятельности. Ещё почти 23 тыс. грн чиновник получил в виде процентов от "Ощадбанка".

Декларация Николая Поворозника за 2024 год

Среди денежных активов супруги задекларировали наличными: 93 тыс. долларов у жены и 42,4 тыс. долларов у самого Поворозника. На счетах в "Ощадбанке" и "ПриватБанке" Поворозник хранит около 323 тыс. грн, а его жена — ещё более 52 тыс. грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве жители креативно высмеяли "500 дней бездействия" столичной администрации. Они изготовили картонные фигуры мэра Виталия Кличко, его заместителя Петра Пантелеева и руководителя Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрия Науменко и символически установили их прямо в грязи.