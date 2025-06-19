Кличко появился там, куда руки не дошли. В Киеве местные удивили сеть креативом (видео)

К Кличко присоединилась и пара чиновников КГГА

В Киеве местные креативно подошли к "500-дневному бездействию" администрации столицы. Люди сделали картонные фигуры мэра столицы Виталия Кличко, заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева и директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрия Науменко и поставили их в грязь.

Об этом свидетельствует сообщение в сети. По словам местных, адекватной реконструкции 320 метров аварийных сетей водо- и теплоснабжения так и не было.

"Фигуры расположены в символическом месте, где недавно произошла очередная авария. В конце видео вы можете увидеть: все, что смогли сделать эти лица с бюджетом в 8 млрд гривен на ЖКХ столицы, — это замена двух метров труб, а рядом оставили гнилые", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что у картонных фигур есть и интересные надписи возле себя. В частности, у Кличко "500 дней бездействия — это тоже стабильность", у Пателеева "500 дней. 0 действий. 100% игнор гнилых труб на Ивасюка", а у Науменко — "Я — директор невидимых ремонтов".

Виталий Кличко

Петр Пантелеев

Дмитрий Науменко

Заметим, что жильцы домов по проспекту Владимира Ивасюка, 44, 46а и 48 уже долгое время требуют от властей адекватного ремонта трубопровода, но пока это бесполезно.

При этом в комментариях мнение пользователей разделилось. Ведь кто-то отмечал, что местным следует не к Кличко обращаться, а в соответствующую структуру. А были и те, кто писали о "не прибыльности" замены труб для чиновников. Некоторые пользователи оценили юмор и креативный подход местных.

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