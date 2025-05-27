У чиновницы КГГА провели обыски: в чем ее подозревают

Чиновница вину отрицает

У директора Департамента культурного наследия КГГА Марины Соловьевой провели обыски. По предварительной информации, ее подозревают в служебных злоупотреблениях, в том числе в служебных подделках и незаконной переправке людей за границу.

Сама Соловьева уже на это отреагировала и заявила, что дело было сфабриковано. Об этом она сообщила в своем Facebook.

Она привела выдержку из текста постановления, в котором указано, что она с 3 по 9 июня 2023 года была на территории Турции, хотя и не получала на то соответствующего разрешения будучи депутатом Киевсовета и директором Департамента охраны культурного наследия.

Соловьева отмечает, что она не является депутатом Киевсовета, а должность директора получила лишь 23 августа 2023 года. Чиновница утверждает, что дело сфабриковано.

Тем временем известный киевский активист Дмитрий Перов обнародовал у себя в соцсетях снимки текста постановления.

Напомним, в Украине государственные чиновники могут выехать за границу разве что в служебную командировку. Впрочем, во всех случаях есть свои исключения.