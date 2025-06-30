Кличко відсторонив свого заступника та засмутився через шашлики в день трауру: почалось розслідування

На час розслідування перший заступник голови КМДА буде відсторонений від виконання обовʼязків

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про відсторонення першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника від виконання обовʼязків та початок службового розслідування щодо його участі в закритому святкуванні у День жалоби 25 квітня.

Про це він дописав у своєму Telegram-каналі. "Мною ухвалене рішення про проведення службового розслідування щодо факту нібито якогось "святкування". До розслідування будуть долучені ініціатори даного рішення депутатів Київради. За результатами службового розслідування має бути ухвалене законне рішення", — заявив Кличко. За його словами, він підписав рішення депутатів, але наголосив, що діятиме виключно в межах закону.

Микола Поворозник та Віталій Кличко

Що відомо про голосування

10 червня на позачерговому засіданні Київради депутати висловили недовіру Поворознику. Ініціаторами стали фракції "Слуга народу", "Батьківщина" та "Єдність". "За" відповідне рішення проголосували 74 депутати.

Попри голосування Київради, варто наголосити: юридично воно не має прямої сили, аби звільнити його з посади. Відповідні положення чітко прописані в законі.

Згідно зі статтею 16 Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ", перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються виконавчої влади, призначаються та звільняються з посад Київським міським головою за погодженням з Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

Водночас лише заступники з питань здійснення самоврядних повноважень призначаються та звільняються за погодженням із Київрадою.

Таким чином, Микола Поворозник, як посадовець виконавчої вертикалі, не є представником місцевого самоврядування, тож голосування депутатів Київради про недовіру має радше політичний, ніж правовий характер. Остаточне рішення може ухвалити тільки міський голова в установленому законом порядку.

Стаття 16 ЗУ "Про столицю України - місто-герой Київ"

Наслідки святкувань розгрібають і досі

Скандал спалахнув після публікації розслідування "Інформера", у якому йшлося про святкування дня народження Поворозника у день оголошеної жалоби за загиблими від ракетного удару. Журналістка зафіксувала захід на території Вишгородського водоканалу — із накритими столами, алкоголем і делікатесами. Поворозник, за її словами, відмовився визнавати, що це святкування, а на зауваження щодо Дня жалоби відповів: "Вибачитися за те, що ми вечеряємо?".

Скриншот з відеозапису славнозвісного святкування дня народження Поворозника

Святкування, за словами журналістки, розпочалося близько 15:00, тобто в розпал робочого дня. На територію журналісти потрапили під виглядом запрошених, принісши букет квітів. У кадрі — столи з їжею, пляшки з напоями, серед яких — елітний алкоголь, іспанська вода, смаколики. Сам Поворозник на камеру заперечував, що це святкування, і уникав відповіді на питання про те, чому захід проходить саме у День жалоби.

У розслідуванні наголошується, що деякі з гостей перед цим публічно висловлювали співчуття родинам загиблих, писали пости про єдність і підтримку, але того ж дня були присутні на закритому заході в позаробочий час.

Хто такий Микола Поворозник та чим він відомий

Микола Поворозник народився 10 квітня 1972 року в селі Святець Теофіпольського району Хмельницької області.

Здобув спеціальність інженера електронної техніки в Київському військовому інституті управління та звʼязку. У 2008 році отримав диплом магістра державного управління в Національній академії державного управління при Президентові України.

Микола Поворозник

Після служби в Збройних силах України з 2001 року працював у Київській міській державній адміністрації: спочатку головним спеціалістом, а згодом начальником відділу управління з питань підприємництва.

З 2003 року обіймав керівні посади у структурі Головного управління з питань підприємництва та регуляторної політики КМДА. У 2006 році очолив відповідне управління. У 2012–2013 роках обіймав посади першого заступника керівника та начальника управлінь у Департаменті промисловості, підприємництва, економіки та інвестицій КМДА. У серпні 2013 року очолив Департамент економіки та інвестицій.

З 28 січня 2016 року — заступник голови КМДА. 21 грудня 2017 року призначений першим заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Микола Поворозник і раніше фігурував у публічних скандалах. У 2020 році його імʼя згадувалося у справі про хабарництво, хоч сам він проходив як свідок. У листопаді 2024 року в його будинку провели обшук за ухвалою суду. Тоді чиновник публічно заявив, що не бачить у своїх діях порушень і "рухається правильним шляхом".

Микола Поворозник

Що задекларував чиновник за 2024 рік

У своїй декларації за 2024 рік перший заступник голови КМДА Микола Поворозник вказав дружину Валентину та доньку Марту як членів сім’ї. У власності родини — кілька об'єктів нерухомості в Київській області.

Зокрема, Поворозник задекларував дві земельні ділянки в Гостомелі площею 800 і 1000 м², дві ділянки у Василькові на 600 і 1200 кв. м, а також житловий будинок у Гостомелі площею 161 кв. м. Крім того, він володіє квартирою площею 100,7 кв. у житловому комплексі Tetris Hall 2 у Києві. Зазначено, що об’єкт перебуває на стадії незавершеного будівництва, а земля під ним орендована у ОСББ.

У декларації вказано, що у власності Поворозника є мотоцикл BMW K1200R 2006 року випуску, а його дружина володіє автомобілем Audi A7 2017 року, який вона придбала у 2020 році за 870 тисяч гривень.

Крім того, перший заступник голови КМДА задекларував 950 облігацій внутрішньої державної позики, придбаних у липні 2024 року через "Сенс Банк".

Протягом року Поворозник отримав 2,64 млн грн зарплати в КМДА, а його дружина задекларувала пів мільйона гривень доходу від підприємницької діяльності. Ще майже 23 тис. грн чиновник отримав у вигляді відсотків від "Ощадбанку".

Декларація Миколи Поворозника за 2024 рік

Серед грошових активів подружжя задекларувало готівкою: 93 тис. доларів у дружини і 42,4 тис. доларів у самого Поворозника. На рахунках в "Ощадбанку" та "ПриватБанку" Поворозник зберігає близько 323 тис. грн, а його дружина — ще понад 52 тис. грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві мешканці креативно висміяли "500 днів бездіяльності" столичної адміністрації. Вони виготовили картонні фігури мера Віталія Кличка, його заступника Петра Пантелеєва та очільника Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитра Науменка — і символічно встановили їх просто в багнюку.