Между Кличко и его кумом пробежала черная кошка? Что происходит за закрытыми дверями КГГА

В паре давних друзей киевской власти, кажется, все не так сладко

В окружении Виталия Кличко наметился разрыв. Артур Палатный — глава исполкома партии "УДАР", давний соратник и кум мэра Киева — фигурирует в громких расследованиях как самостоятельный игрок со значительным влиянием на столичные схемы.

Как пишет "Зеркало недели", Палатного связывают с ключевыми событиями вокруг "группы Комарницкого", которая, по пленкам НАБУ, координировала распределение столичной земли. По словам журналистов, Комарницкий отчитывался "соседу по офису", что и указывает на Палатного. Сам Палатный, по расследованию Bihus.Info, позиционируется как "теневой куратор" городских процессов, в частности, в вопросе согласования дерибана земли.

Журналисты "Зеркала недели" отмечают, что Палатный ведет свою игру, пытаясь влиять на все группы окружения мэра. А Кличко вроде бы интересуется ролью Палатного во всей истории.

Хотя Кличко остается лицом партии "УДАР", фактическое влияние на формирование списков в Киевсовет, по информации журналистов "BIHUS Info", принадлежало именно Палатному. Источники утверждают: кто окажется в списке и на каком месте, решал именно он при том, что сам оставался вне публичной политики.

Артур Палатный — председатель исполкома партии "УДАР", многолетний соратник и кум Виталия Кличко. Его публичная биография практически отсутствует – в реестрах он почти не фигурирует, что затрудняет прослеживание его роли в политике и бизнесе. Журналисты Bihus.Info называют его "серым кардиналом" киевских схем.

Палатный родился в семье гастрономического директора в центре Киева. Уже в конце 80-х он считался "мажором", имел связи с отцом и занимался спортом. Именно на спортивном ринге он познакомился с Виталием Кличко — Палатный занимался боксом и, по его словам, был чемпионом Киева, а Кличко в то время занимался каратэ и кикбоксингом. Эта дружба тянется с юности.

В те времена спортивные секции часто становились "кузницей кадров" для рэкета. Палатный признавал свое знакомство с известным киевским криминальным авторитетом Виктором Рыбалко (по прозвищу Рыбка), который занимался киевским боксом и с которым Палатного и братьев Кличко сфотографировали вместе в 1993 году. В то же время он отрицал свою причастность к криминалитету.

Пока Кличко делал спортивную карьеру, Палатный занялся бизнесом. Вместе с отцом он приватизировал гастроном на Богдана Хмельницкого, где позже открыл казино. СМИ предполагали, что авторитет Рыбка мог "крышевать" этот бизнес, однако Палатный это опровергал. После запрета игорного бизнеса в том же здании открылся скандально известный стриптиз-клуб "Тутси", с которым он также официально отрицает связи.

В 2010 году Палатный стал соучредителем партии "УДАР", а впоследствии — дважды народным депутатом. После Майдана Кличко стал мэром Киева, а Палатный вошел в Верховную Раду от БПП. Из политики он ушел после 2019 года, но в 2020 возглавил исполком "УДАРа".

В 2021 году Палатного обыскивали по делу о "крышевании" нелегальной торговли — у него дома изъяли $250 тысяч. Это дело не дошло до суда. В январе 2025-го имя Палатного снова упомянули — на этот раз в истории со стриптиз-клубом "Тутси", фигурирующим по делу о торговле людьми. Здание клуба принадлежит компании, совладельцами которой родственники Палатного и Владимир Кличко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Кличко очертил круг главных претендентов на должность секретаря Киевсовета. Среди них он предложил также кандидатуру депутата от фракции "Голос" Зои Ярош.