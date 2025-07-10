Угрожали "сжечь кресла": новый руководитель Октябрьского дворца рассказал о запугивании

Журналистов пригласили для прозрачности процесса и фиксации возможных инцидентов

После объявления нового управляющего Международного центра культуры и искусств в Октябрьском дворце, появились неофициальные угрозы нарушения работы заведения. Эта информация распространялась через посредников и официально не была подтверждена.

Об этом "Телеграфу" рассказал новоиспеченный чиновник, культурный менеджер и основатель фестиваля "Atlas Weekend" Дмитрий Сидоренко в материале "Деньги распыляли годами": новый руководитель Жовтневого дворца о том, как обновят площадку и сколько заработает государство".

10 июля был подписан договор об управлении до конца мая 2030 года. Однако это событие не прошло без конфликтов: обе стороны до сих пор настаивают на законности своих полномочий.

По словам Сидоренко, после оглашения его победителем конкурса он столкнулся с определенным давлением и неформальными угрозами. В частности, через посредников поступали сигналы о возможных провокациях. "Нам передавали, что могут "сжечь кресла" во дворце, или что будет создан хаос, который сделает невозможным нормальную работу. Это все неофициально, через посредников", — добавил он. Впрочем, ни одна из этих угроз не была реализована, и сейчас ситуация относительно стабильная.

Представители нового руководства пригласили журналистов обеспечить прозрачность процесса и зафиксировать возможные провокации. Они надеются, что дальнейшая работа МЦКИ будет продолжаться спокойно и в интересах государства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Октябрьский дворец, расположенный в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни, является одним из самых узнаваемых архитектурных сооружений столицы. Его более чем 170-летняя история полна значимых событий и многочисленных изменений.