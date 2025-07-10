Погрожували "спалити крісла": новий керівник Жовтневого палацу розповів про залякування

Журналістів запросили для прозорості процесу та фіксації можливих інцидентів

Після оголошення нового управителя Міжнародного центру культури і мистецтв у Жовтневому палаці, з'явилися неофіційні погрози щодо порушення роботи закладу. Ця інформація поширювалася через посередників і не була підтверджена офіційно.

Про це "Телеграфу" розповів новоспечений посадовець, культурний менеджер і засновник фестивалю "Atlas Weekend" Дмитро Сидоренко в матеріалі ""Гроші розпилювали роками": новий керівник Жовтневого палацу про те, як оновлять майданчик і скільки заробить держава".

10 липня було підписано договір про управління до кінця травня 2030 року. Проте ця подія не пройшла без конфліктів: обидві сторони досі наполягають на законності своїх повноважень.

За словами Сидоренка, після оголошення його переможцем конкурсу він стикнувся з певним тиском і неформальними погрозами. Зокрема, через посередників надходили сигнали про можливі провокації. "Нам передавали, що можуть "спалити крісла" в палаці, або що буде створено хаос, який унеможливить нормальну роботу. Це все неофіційно, через посередників", — додав він. Втім, жодна з цих загроз не була реалізована, і наразі ситуація відносно стабільна.

Представники нового керівництва запросили журналістів, щоб забезпечити прозорість процесу та зафіксувати можливі провокації. Вони сподіваються, що подальша робота МЦКМ триватиме спокійно й в інтересах держави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Жовтневий палац, розташований у центрі Києва на Алеї Героїв Небесної Сотні, є однією з найвпізнаваніших архітектурних споруд столиці. Його понад 170-річна історія сповнена значущих подій і численних змін.