Прохлады точно не будет. Насколько раскалится в Киеве в начале недели
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Ветры в эти дни, вероятно, будут свежими — до 10 м/с
Погода в Киеве сейчас жаркая и почти безоблачная. В ближайшие дни не предвидится каких-либо сюрпризов и резких изменений в синоптической ситуации.
Температура в течение 15-16 июля днем может достичь максимальных +27…28 градусов, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре и в Погода.Мета. Об этом передает "Телеграф".
В столице 15-16 июля ожидается небольшая облачность, но дождей не будет, сообщили в Укргидрометцентре.
Температура в дневное время будет колебаться в коридоре +27…28 градусов, а в ночное — +17…18 градусов. Сила ветра в эти дни не превысит свежих 10 м/с.
Предыдущий прогноз почти не отличается от того, что дал ресурс Погода.Мета. В течении вторника и среды прогнозируется переменная облачность, но будет сухо.
Воздух днем должен прогреться до +26…27 градусов, а ночью охладиться до +18 градусов. Самые сильные ветры предполагаются преимущественно во второй половине суток 15 и 16 июля — слабые 5 м/с.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что по Украине пронеслись торнадо. Где они были и принесли ли разрушение 14 июля.