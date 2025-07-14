Прохлады точно не будет. Насколько раскалится в Киеве в начале недели

Ветры в эти дни, вероятно, будут свежими — до 10 м/с

Погода в Киеве сейчас жаркая и почти безоблачная. В ближайшие дни не предвидится каких-либо сюрпризов и резких изменений в синоптической ситуации.

Температура в течение 15-16 июля днем может достичь максимальных +27…28 градусов, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре и в Погода.Мета. Об этом передает "Телеграф".

В столице 15-16 июля ожидается небольшая облачность, но дождей не будет, сообщили в Укргидрометцентре.

Температура в дневное время будет колебаться в коридоре +27…28 градусов, а в ночное — +17…18 градусов. Сила ветра в эти дни не превысит свежих 10 м/с.

Какая будет температура в Киеве 15-16 июля

Предыдущий прогноз почти не отличается от того, что дал ресурс Погода.Мета. В течении вторника и среды прогнозируется переменная облачность, но будет сухо.

Воздух днем должен прогреться до +26…27 градусов, а ночью охладиться до +18 градусов. Самые сильные ветры предполагаются преимущественно во второй половине суток 15 и 16 июля — слабые 5 м/с.

Когда будет самое жаркое 15-16 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что по Украине пронеслись торнадо. Где они были и принесли ли разрушение 14 июля.