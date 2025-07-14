Прохолоди точно не буде. Наскільки розжариться у Києві на початку тижня

Вітри цими днями, ймовірно, будуть свіжими — до 10 м/с

Погода у Києві наразі спекотна та майже безхмарна. Найближчими днями не передбачається будь-яких сюрпризів та різких змін в синоптичній ситуації.

Температура протягом 15-16 липня вдень може сягнути максимальних +27…28 градусів, як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі та у Погода.Мета. Про це передає "Телеграф".

У столиці 15-16 липня очікується невелика хмарність, але дощів не буде, повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура у денний час коливатиметься в коридорі +27…28 градусів, а в нічний — +17…18 градусів. Сила вітру в ці дні не перевищить свіжих 10 м/с.

Якою буде температура у Києві 15-16 липня

Попередній прогноз майже не відрізняється від того, що дав ресурс Погода.Мета. Протягом вівторка та середи прогнозується мінлива хмарність, але буде сухо.

Повітря вдень має прогрітись до +26…27 градусів, а вночі охолонути до +18 градусів. Найсильніші вітри передбачаються переважно у другій половині доби 15 та 16 липня — слабкі 5 м/с.

Коли буде найспекотніше 15-16 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україною пронеслись торнадо. Де вони були та чи принесли руйнування 14 липня.