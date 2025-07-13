Аномальная жара скоро отступит: синоптик назвал даты (карта)

Игорь Кибальчич рассказал, что ждет украинцев в ближайшее время

Аномальная жара на несколько дней отступит в юго-восточных областях Украины. Речь идет, скорее всего, за Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую области и частично Николаевскую в период с 18 по 20 июля.

Об этом "Телеграфу" рассказал Игорь Кибальчич. По его словам, на смену жаркому воздуху придет более влажный и прохладный с территории Беларуси и стран Балтии.

Метеоролог также рассказал, что несмотря на аномально жаркую погоду, исторических рекордов ждать не стоит. В то же время, продолжалась жара и отсутствие сильных дождей в юго-восточной части Украины будет способствовать развитию почвенной засухи и увеличению уровня пожарной опасности.

Обратите внимание! На карте для наглядности представлено прогностическое поле аномалии температуры воздуха (отклонения от нормы) в Европе на период с 14 по 21 июля.

Карта температур

Температурный режим до 15 июля

В южных и восточных регионах до 15 июля ночью ожидается +20…+25°С, днем +34…+39°С. В северных и центральных областях ночная температура составит +16…+22°С, днем воздух прогреется до +26…+33°С. На западе страны ночью до +14…+19°С, днем до +24…+29°С.

Прогноз на 16-20 июля

С 16 по 20 июля в южной части Украины, а также местами в центральных и восточных регионах следует ожидать жару с дневной температурой в пределах +32…+38°С. В других регионах будет теплая, но не очень жаркая погода с максимальной температурой днем +26…+32°С, ночью +16…+21°С.

Как строятся прогнозы

Каждый день миллионы людей смотрят прогноз погоды, но мало кто задумывается, как он создается. Или просто синоптик смотрит в окно и угадывает?

На самом деле процесс гораздо сложнее и интереснее, чем кажется. За каждым прогнозом стоит огромная глобальная система сбора данных, мощные суперкомпьютеры и опыт метеорологов. Детальнее об этом читайте в инфографике "Телеграфа".

Как пишут погоду синоптики Инфографика создана нейросетью для "Телеграфа"

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