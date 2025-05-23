Как появился речной вокзал в Киеве и что было на его месте раньше (фото)

Сегодня от той реки не осталось и следа, но Киевская гавань продолжает писать свою историю

Когда сегодня киевляне и гости столицы ходят по почтовой площади, мало кто задумывается, что именно здесь на протяжении веков билось сердце водной жизни города. Киевская гавань являлась ключевым местом для торговли, культурных и политических связей.

Сегодня это символ водной истории столицы, хранящий память о величии и значении Днепра для Киева. Это не просто транспортный узел, а живой свидетель того, как река формировала историю и судьбу столицы Украины.

Потерянная река Почайна

История киевской гавани началась задолго до появления современных причалов. Во времена Киевской Руси главной водной артерией было не столько сам Днепр, сколько его приток – река Почайна. Она протекала рядом со Старокиевской горой, образуя естественную гавань, которая стала колыбелью украинской государственности.

Именно в устье Почайны, по преданию, произошло крещение киевлян в 988 году. Здесь же располагались деревянные клети для причала барж – знаменитые "Притыки", ставшие одной из важнейших остановок на легендарном пути "из варягов в греки". Купцы с севера и юга встречались на киевских причалах, обмениваясь товарами и новостями.

Однако география города оказалась изменчивее человеческой памяти. В XV веке Почайна исчезла, поглощенная Днепром вместе с разделявшей их песчаной косой. Но это не означало конец киевской гавани, напротив, она лишь усилила свое значение.

Эпоха пароходов: когда Киев стал водными воротами

Подлинным расцветом киевской гавани стала вторая половина XIX века. На Почтовой площади выросла гавань речного порта, ставшая самой большой в Российской империи. Линия причала растянулась более чем на два километра — удивительный масштаб для того времени.

Компания "Общество пароходства по Днепру" превратила Киев в настоящий транспортный хаб. Каждый год миллионы пассажиров и десятки тысяч тонн грузов проходили через киевские причалы. Пароходные компании устраивали настоящую конкуренцию за клиентов, предлагая скидки на билеты и бонусы.

Для удобства пассажиров вдоль Набережно-Крещатичской улицы установили специальные полосы разгрузки судов. Появились дебаркадеры – плавучие пристани, ставшие прообразом будущего речного вокзала.

Архитектурная жемчужина советской эпохи

Первый "приплав" — так называли временный речной вокзал — появился в Киеве в начале XX века. Но настоящим архитектурным украшением Почтовой площади стал Киевский речной вокзал, построенный в 1957-1961 годах.

Архитекторы Вадим Гопкало, Вадим Ладный и Григорий Слуцкий создали уникальное сооружение: четыре этажа со стороны Днепра, два со стороны города, с круглой башней в центре. Интерьер украсили мозаики и росписи, посвященные речным перевозкам и истории Днепра.

После второй мировой войны вокзал стал важным транспортным узлом, соединяя Киев с городами по всему Днепру. Тысячи киевлян отдыхали на днепровских пляжах, добираясь туда по речным трамвайчикам, а туристы со всего Союза прибывали в столицу водным путем.

С течением времени роль речного транспорта постепенно уменьшалась. Автомобили и самолеты вытеснили пароходы, а величественный вокзал постепенно приходил в упадок. В 2012 году здание закрыли на реконструкцию, растянувшуюся на годы.

Новый этап в истории вокзала начался в 2021 году, когда здание было передано в аренду частному "Американ Юниверсити Киев". Новые владельцы взялись за восстановление подлинной отделки и планируют превратить помещение в современное культурное пространство с кинопоказами, выставками и презентациями.

История киевской гавани – это история самого Киева. От потерянных вод Почайны до современных планов реновации она отражает все этапы развития столицы. И хотя река Почайна исчезла навсегда, дух киевской гавани продолжает жить в каждом камне почтовой площади, напоминая о том, что Киев всегда был и остается городом на большой воде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел киевский железнодорожный вокзал более 100 лет назад. Его история началась в далеком 1870 году.