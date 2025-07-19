Избиением не обошлось: нашли женщину, которая кричала "Слава России" в метро Киева (фото)

Она была пьяна

В Киеве женщина, которая выкрикивала в метро Киева "Слава России", задержана и привлечена к административной ответственности. Ей может грозить не просто штраф.

Об этом сообщает полиция Киева. Инцидент произошел в пятницу, 18 июля, в киевском метро.

Известно, что полиция узнала о событие через социальные сети, ведь местные каналы распространяли видео, где женщина высказывалась в пользу России и назвала украинцев "хохлами". К слову, некоторые люди не выдержали этого и напали на женщину.

Полиция задержала женщину из метро в Киеве

"Следовательно полицейские установили, что на видео 25-летняя местная жительница. Последняя во время общения с правоохранителями объяснила, что из-за проблем в личной жизни употребила чрезмерное количество алкоголя и дальнейшие свои действия не помнит", — говорится в сообщении.

Полиция составила административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест сроком до пятнадцати суток. В дальнейшем с девушкой будут работать сотрудники СБУ.

Также правоохранители заверили, что даже те люди, которые избивали женщину, уже установлены и опрошены. Начато следствие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Ровенщине разразился скандал в общежитии, ведь там веселились под песни пропутинского Шнура.