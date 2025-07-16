Скрутили и затолкали в бус: полиция прокомментировала инцидент с парнем киевской блогерши (видео)

В полиции заявили, что все участники задержания временно отстранены до завершения служебного расследования

В Киеве продолжается служебное расследование по инциденту с задержанием мужчины на улице Антоновича. Причиной тому стало появление в сети видео, где правоохранители вместе с представителями территориального центра комплектования применяют грубую силу при задержании гражданина. Инцидент вызвал резонанс в соцсетях и обществе.

Информацию о начале расследования 16 июля подтвердил руководитель полиции Киева Дмитрий Шумейко. Согласно официальному заявлению, правоохранители обнаружили 31-летнего мужчину, который находился в розыске за нарушение законодательства о мобилизации. После проверки документов его доставили в Святошинский ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) для уточнения данных и получения направления на военно-врачебную комиссию.

Впрочем, новость получила более широкую огласку после публикаций в соцсетях еще 15 июля. Блогерша София Комендант обнародовала фото и видео, где зафиксировано, как мужчины в форме силой заталкивают ее парня Дениса к автомобилю. По словам девушки, правоохранители вели себя агрессивно, а когда она пыталась защитить парня — применили к ней физическую силу. На видео видно, как ее толкают и пытаются выбить из рук телефон.

Кроме того, по словам самой Комендант, в ТЦК заявляли, что парень якобы употребляет наркотики. Она назвала эти утверждения безосновательными.

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Также София Комендант утверждает, что после инцидента молодого человека вывезли в неизвестном направлении и отобрали телефон. Девушка отмечала, что долгое время не могла с ним связаться и не знала, где он находится.

Скриншот Stories блогерши в Instagram

Скриншот Stories блогерши в Instagram

Скриншот Stories блогерши в Instagram

В полиции сообщили, что все участвовавшие в задержании сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей до завершения расследования. Цель проверки – установить законность и пропорциональность действий правоохранителей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что правоохранители завершили досудебное расследование по делу военнослужащего одного из районных ТЦК и СП города Днепр. По данным следствия, мужчина угрожал мобилизацией знакомому тренеру местной футбольной команды.