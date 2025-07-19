Побиттям не обійдеться: знайшли жінку, що кричала "Слава Росії" в метро Києва (фото)

Вона була п'яна

У Києві жінка, яка викрикувала у метро Києва "Слава Росії", затримана і притягнута до адміністративної відповідальності. Їй може загрожувати не просто штраф.

Про це повідомляє поліція Києва. Зазначається, що інцидент стався у п'ятницю, 18 липня, у київському метро.

Відомо, що поліція дізналась про подію через соціальні мережі, адже місцеві канали поширювали відео, де жінка висловлювалась на користь Росії та назвала українців "хохлами". До слова, деякі люди не витримали цього і напали на жінку.

Поліція завтримала жінку з метро в Києві

"Відтак поліцейські встановили, що на відео 25-річна місцева мешканка. Остання під час спілкування з правоохоронцями пояснила, що через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкоголю та подальші свої дії не пам’ятає", — йдеться у повідомленні.

Поліція склала адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб. Надалі із дівчиною працюватимуть працівники СБУ.

Також правоохоронці запевнили, що навіть ті люди, які били жінку, вже встановлені та опитані. Розпочато слідство.

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