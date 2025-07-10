Там был монастырь, а затем — женская колония, где должны были удерживать Тимошенко: на Франковщине есть очень интересное здание (фото)

Место имеет интересную историю

В поселке Мариямполь в Ивано-Франковской области расположен древний монастырь католического ордена капуцинов. В разные времена в помещении действовал коллегиум, приют и даже тюрьма. Здание сохранилось и до наших дней. Ранее мы рассказывали, во что превратился популярный в СССР Народный дом в Запорожье.

Село Мариямполь возникло в 17 веке, когда польский гетман Ян Яблоновский получил приказ от короля построить здесь замок. Толщина стен достигала 3 метров, а высота – 5 метров. В 40-х годах на этом месте появился монастырь католического ордена капуцинов и часовня, а в 50-х – костел Святого Антония.

В 17 веке в Мариямполе появился замок, фото hecross.net

Монахи-капуцины римско-католического ордена распространяли среди местных религию и помогали получать образование. При монастыре был создан коллегиум, школа для бедных и больница. Польская шляхта отправляла своих детей в коллегиум, ведь здесь учили философии и риторики. На протяжении 130 лет в храм приходили и греко-католики, и римо-католики.

В Мариямполе был монастырь, фото Анжелики Шевченко.

Когда поселок перешел под контроль Австрии, монастырь прекратили поддерживать на должном уровне. Некоторое время за ним следили сестры милосердия святых Викентия и Павла ордена Хариток. В то время как костел святого Антония приобрела греко-католическая община. Однако в 1784 году монастырь окончательно закрыли.

Во времена Австрии монастырь начал приходить в упадок, фото Анжелики Шевченко

Территория бывшего монастыря ограждена, фото Анжелики Шевченко.

Во времена СССР здесь действовал детский дом, а через некоторое время — лечебно-трудовой профилакторий. В последние десятилетия на этом месте устроили женскую исправительно-трудовую колонию. Были слухи, что здесь должна была отбывать срок нардеп Юлия Тимошенко, но этого не произошло. Сейчас тюрьма здесь уже не действует.

Здесь действовала тюрьма, фото Анжелики Шевченко

Интересно, что в Мариямпеле в 2011 году заложили первый в Украине Библейский сад. Это сделал профессор Ивано-Франковского медицинского университета Владимир Боцюрко, родившийся в этом селе. Здесь сажают только те растения, о которых говорится в Священном Писании. В частности, 25 видов деревьев и кустов, протянувшихся на один гектар.

Адам и Ева в Библейском Саду в Мариямполе, фото "Путешествуй по Прикарпатью"

На центральной аллее сада есть статуя Девы Марии, повторенная из мариямпольского образа. В левой части расположены статуи персонажей из Ветхого Завета – Адама и Евы, пророка Моисея, змея, а также мини-копия Иерусалимского храма.

Воспроизведение Ветхого Завета в Библейском Саду, фото "Путешествуй по Прикарпатью"

Также в Библейском саду воспроизвели и события Нового Завета: рождение Иисуса Христа, молитву в Гефсиманском саду, распятие и воскресение.

Ранее "Телеграф" рассказывал об интересном театре-цирке Муссури в Харькове. Там собирались тысячи жителей города.