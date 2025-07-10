Там был монастырь, а затем — женская колония, где должны были удерживать Тимошенко: на Франковщине есть очень интересное здание (фото)
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Место имеет интересную историю
В поселке Мариямполь в Ивано-Франковской области расположен древний монастырь католического ордена капуцинов. В разные времена в помещении действовал коллегиум, приют и даже тюрьма. Здание сохранилось и до наших дней. Ранее мы рассказывали, во что превратился популярный в СССР Народный дом в Запорожье.
Село Мариямполь возникло в 17 веке, когда польский гетман Ян Яблоновский получил приказ от короля построить здесь замок. Толщина стен достигала 3 метров, а высота – 5 метров. В 40-х годах на этом месте появился монастырь католического ордена капуцинов и часовня, а в 50-х – костел Святого Антония.
Монахи-капуцины римско-католического ордена распространяли среди местных религию и помогали получать образование. При монастыре был создан коллегиум, школа для бедных и больница. Польская шляхта отправляла своих детей в коллегиум, ведь здесь учили философии и риторики. На протяжении 130 лет в храм приходили и греко-католики, и римо-католики.
Когда поселок перешел под контроль Австрии, монастырь прекратили поддерживать на должном уровне. Некоторое время за ним следили сестры милосердия святых Викентия и Павла ордена Хариток. В то время как костел святого Антония приобрела греко-католическая община. Однако в 1784 году монастырь окончательно закрыли.
Во времена СССР здесь действовал детский дом, а через некоторое время — лечебно-трудовой профилакторий. В последние десятилетия на этом месте устроили женскую исправительно-трудовую колонию. Были слухи, что здесь должна была отбывать срок нардеп Юлия Тимошенко, но этого не произошло. Сейчас тюрьма здесь уже не действует.
Интересно, что в Мариямпеле в 2011 году заложили первый в Украине Библейский сад. Это сделал профессор Ивано-Франковского медицинского университета Владимир Боцюрко, родившийся в этом селе. Здесь сажают только те растения, о которых говорится в Священном Писании. В частности, 25 видов деревьев и кустов, протянувшихся на один гектар.
На центральной аллее сада есть статуя Девы Марии, повторенная из мариямпольского образа. В левой части расположены статуи персонажей из Ветхого Завета – Адама и Евы, пророка Моисея, змея, а также мини-копия Иерусалимского храма.
Также в Библейском саду воспроизвели и события Нового Завета: рождение Иисуса Христа, молитву в Гефсиманском саду, распятие и воскресение.
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