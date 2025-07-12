Ночью там слышат звон и видят "невесту": в глубинке Украины есть поселок-призрак, как он выглядит (фото)

В поселке осталось только одно "живое" здание

В Украине можно найти немало заброшенных населенных пунктов, и каждый из них хранит свою загадочную историю. Один из них расположен неподалеку от Припяти, другой — в самом сердце Подолья. Речь идет о поселке Соколец, спрятанном среди живописной природы.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит село-призрак и почему оно оказалось заброшенным. Мы узнали интересные подробности.

Поселок-призрак Соколец — почему там никто не живет

Соколец — старинное поселение с богатой историей, корни которого уходят во времена Галицкого княжества. В XII веке село было практически уничтожено, а спустя несколько столетий, в XV веке, получило статус местечка.

Соколец хотели затопить, поэтому выселили людей

Судьба Сокольца резко изменилась в 1973 году, когда началось строительство Днестровского водохранилища. Планировалось, что деревня окажется под водой, как и другие ближайшие населенные пункты. Жителей выселили, но расчеты оказались неточными — Соколец затопило лишь частично.

В Сокольце остались руины домов и храма

С тех пор поселок превратился в таинственный призрачный уголок с полуразрушенными домами. Единственным "живым" зданием в этой местности осталась Покровская церковь, куда по воскресеньям приходят жители "нового" Сокольца. Но, чтобы туда попасть, им приходится преодолевать крутые склоны.

Как выглядит село-призрак Соколец в Хмельникой области

На территории заброшенного поселка также сохранились руины костела св. Роха, остатки фундаментов и провали подземных ходов между домами.

В Сокольце есть действующая Покровская церковь, Фото: фейсбук Архітектура України

Какие легенды ходят о поселке Соколец

В Сокольце, как утверждают местные, обитают привидения. Чаще всего появляется "несчастливая невеста". По легенде, которая передается с позапрошлого века, свадебный кортеж вез красавицу-невесту к венчанию. Но на краю каньона лошади чего-то испугались, и повозка сорвалась в пропасть. С тех пор по ночам местные видят девушку в белом свадебном платье — она бродит по тропинкам возле тех самых камней, о которые разбилась, и плачет, будто ищет дорогу к храму.

Местные говорят, что ночью в заброшенном селе ходят призраки, Фото: фейсбук Україна-Інкогніто

Также старожилы вспоминают про привидения солдат в форме времен Первой мировой войны, которых якобы видели в урочище "Батарея". А в долине ночами слышен звон — будто звучат камни, обрушивающиеся в урочище "Чертова звонница". Поэтому окружающие леса называют заколдованными.

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