Ночью там слышат звон и видят "невесту": в глубинке Украины есть поселок-призрак, как он выглядит (фото)
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В поселке осталось только одно "живое" здание
В Украине можно найти немало заброшенных населенных пунктов, и каждый из них хранит свою загадочную историю. Один из них расположен неподалеку от Припяти, другой — в самом сердце Подолья. Речь идет о поселке Соколец, спрятанном среди живописной природы.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит село-призрак и почему оно оказалось заброшенным. Мы узнали интересные подробности.
Поселок-призрак Соколец — почему там никто не живет
Соколец — старинное поселение с богатой историей, корни которого уходят во времена Галицкого княжества. В XII веке село было практически уничтожено, а спустя несколько столетий, в XV веке, получило статус местечка.
Судьба Сокольца резко изменилась в 1973 году, когда началось строительство Днестровского водохранилища. Планировалось, что деревня окажется под водой, как и другие ближайшие населенные пункты. Жителей выселили, но расчеты оказались неточными — Соколец затопило лишь частично.
С тех пор поселок превратился в таинственный призрачный уголок с полуразрушенными домами. Единственным "живым" зданием в этой местности осталась Покровская церковь, куда по воскресеньям приходят жители "нового" Сокольца. Но, чтобы туда попасть, им приходится преодолевать крутые склоны.
На территории заброшенного поселка также сохранились руины костела св. Роха, остатки фундаментов и провали подземных ходов между домами.
Какие легенды ходят о поселке Соколец
В Сокольце, как утверждают местные, обитают привидения. Чаще всего появляется "несчастливая невеста". По легенде, которая передается с позапрошлого века, свадебный кортеж вез красавицу-невесту к венчанию. Но на краю каньона лошади чего-то испугались, и повозка сорвалась в пропасть. С тех пор по ночам местные видят девушку в белом свадебном платье — она бродит по тропинкам возле тех самых камней, о которые разбилась, и плачет, будто ищет дорогу к храму.
Также старожилы вспоминают про привидения солдат в форме времен Первой мировой войны, которых якобы видели в урочище "Батарея". А в долине ночами слышен звон — будто звучат камни, обрушивающиеся в урочище "Чертова звонница". Поэтому окружающие леса называют заколдованными.
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