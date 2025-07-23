"Никаких компромиссов": в Еврокомиссии рассказали, как отреагировала Урсула фон дер Ляйен на закон о НАБУ и САП
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Никаких компромиссов быть не может, говорит представитель Европейской комиссии
Законопроект №12414, лишающий НАБУ и САП независимости, вызвал беспокойство в Европейском Союзе. Спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье говорит, что уважение к верховенству права и борьба с коррупцией — это фундаментальные ценности ЕС.
Об этом он сказал корреспондентке "Телеграфа". Спикер Еврокомиссии заявил, что данный законопроект несет риск серьезного ослабления полномочий и компетенций антикоррупционных институций страны.
"Мы крайне обеспокоены принятием изменений в Уголовный кодекс в Украине. Они несут риск серьезного ослабления полномочий и компетенций антикоррупционных институтов страны. Как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), так и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) широко признаются краеугольными камнями верховенства права в Украине", — сказал представитель Европейской комиссии.
Он добавил, что эти учреждения имеют ключевое значение для реформаторского порядка Украины и должны работать независимо для того, чтобы эффективно бороться с коррупцией и сохранять доверие граждан.
Гийом Мерсье также заявил, что президент Европейской комиссии находилась в контакте с Президентом Зеленским относительно последних событий. Урсула фон дер Ляйен выразила серьезную обеспокоенность по поводу последствий этих изменений и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями.
"Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией — это фундаментальные ценности Европейского Союза. Как страна-кандидат, Украина должна в полной мере придерживаться этих стандартов. Никаких компромиссов здесь быть не может", — подытожил Гийом Мерсье.
Что предшествовало
- 21 июля СБУ, ДБР и ОГП провели обыски примерно у 70 сотрудников НАБУ и САП, некоторых обвинили в госизмене и связях с РФ. Один сотрудник арестован за шпионаж.
- 22 июля парламент в быстром режиме принял законопроект № 12414, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, подчинив их Генпрокурору.
- Вечером того же дня люди в городах Украины вышли на протесты с плакатами и скандировали против этого закона.
- Закон подписал Владимир Зеленский. В своем ночном обращении он объяснил историю с законом о НАБУ и САП. Подробности читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.