Закон о НАБУ и САП, акции протеста и дело Назария Гусакова: главное из брифинга Генпрокурора

Глава Генеральной прокуратуры ответил на вопросы украинских журналистов

23 июля прошел брифинг Генерального прокурора Украины, на котором глава ведомства отвечал на вопросы представителей украинских медиа. Речь шла, в частности, и о законопроекте об ограничении полномочий НАБУ и САП.

На мероприятии побывал корреспондент "Телеграфа". Самые важные фрагменты публикуем ниже.

О законе 12244, НАБУ, САП и передаче уголовных производств

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время брифинга подтвердил, что не намерен вмешиваться в уголовное производство в отношении министра Алексея Чернышева и не будет передавать это дело по подследственности НАБУ и САП в другие правоохранительные органы. Он подчеркнул, что такие действия были бы незаконными, а доверие к антикоррупционным органам остается принципиальной позицией Офиса генпрокурора. По словам генпрокурора, утром президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями всех силовых ведомств НАБУ, САП, ДБР, СБУ, МВД и Генеральной прокуратуры. Целью встречи была координация действий и предотвращение конфликтов юрисдикции.

"Мы договорились работать конструктивно, каждый в пределах своих полномочий. Нам нечего делить. Это моя четкая позиция как генерального прокурора", — подчеркнул Кравченко.

Он также пояснил, что право генерального прокурора передавать дела другим органам не является автоматическим механизмом и может быть реализовано только в исключительных случаях после глубокого анализа эффективности расследования.

"Нужно изучить материалы дела: на каком этапе находится досудебное расследование, сколько проведено следственных и негласных следственных действий, какие доказательства собраны, есть ли основания говорить о неэффективности", — отметил Кравченко.

Он подчеркнул, что приоритетом в работе остаются уголовные производства, годами находящиеся в следственных органах без принятых процессуальных решений. В частности, речь идет о деле ПриватБанка, в рамках которого государство выделило 5 млрд долларов на стабилизацию, а руководство банка, по предварительным данным, могло направить эти средства на сомнительные кредиты, нанеся масштабный ущерб бюджету.

"Если я увижу, что расследование этого дела длится годами без результата — будем принимать решения. Но опять же, только после профессиональной оценки", — заявил прокурор.

Генпрокурор особо подчеркнул: его цель — не перераспределение дел, а достижение результата в резонансных производствах. Он пообещал, что Генпрокуратура будет поддерживать расследование антикоррупционных органов, а не будет дублировать или блокировать их деятельность.

"Мы будем помогать — на стадии следствия, обвинения, в суде. Но не мешать и не перетаскивать дела. Это мое личное обещание", — подытожил Кравченко.

Руслан Кравченко/Facebook

О процедуре принятия законопроекта

Он также заявил, что во время встречи с президентом и руководителями правоохранительных органов не обсуждалось принятие законопроекта, ограничивающего полномочия НАБУ и САП. По его словам, разговор касался координации совместной работы, а не законодательных инициатив.

"Во время встречи с президентом у нас общения о принятии законопроектов не было, потому что ни один присутствовавший там правоохранительный орган законов не принимает. Мы говорили о нашем сотрудничестве", — отметил Кравченко.

Встреча Владимира Зеленского с представителями силовых структур

Он сообщил, что стороны договорились о регулярных рабочих встречах в формате дважды в месяц. Следующая встреча запланирована на понедельник. На ней, по словам генпрокурора, правоохранители планируют открыто обсуждать все проблемные вопросы и скоординировать действия, не вмешиваясь в компетенцию друг друга.

Относительно замечаний принятого закона, которые озвучивали представители НАБУ, САП, СБУ и других органов, он уточнил, что речь идет о более широкой практике работы. Подготовку предложений и замечаний согласовали не только в контексте нового закона, но и как системную практику взаимодействия между органами.

"Это касалось не только этого законопроекта. В целом речь шла о жалобах, предложениях, замечаниях к работе — каждый должен подготовить свои позиции. Через две недели мы снова соберемся, чтобы все обсудить", — добавил генпрокурор.

В то же время на вопрос о возможных нарушениях регламента во время голосования в Верховной Раде за этот законопроект генпрокурор заявил, что пока не имеет ни личного мнения, ни официальной позиции по этому поводу, поскольку не успел ознакомиться с деталями процедуры.

Руслан Кравченко заявил, что узнал об инициативе только в день голосования.

"Мне стало известно утром из Telegram-канала Железняка, народного депутата", — сказал Кравченко, отвечая на вопросы журналистов.

Кравченко отрицает потерю независимости НАБУ и САП из-за нового закона

Генеральный прокурор заявил, что не считает принятые Верховной Радой изменения в законодательство подрывающими независимость НАБУ и САП. По его словам, эти органы сохраняют свою автономию, а изменения уточнили полномочия прокуратуры в рамках уголовного производства.

"Я не считаю, что САП и НАБУ стали зависимыми. Они остаются независимыми органами и продолжают осуществлять свою деятельность. Изменения касаются только того, что в редких случаях, в рамках уголовного производства, прокурор получает соответствующие полномочия", — заявил Кравченко.

Он также подчеркнул, что отныне именно генеральный прокурор будет подписывать уведомления о подозрении в категориях, определенных законом, и заверил, что лично не будет подписывать ни один документ без надлежащих доказательств.

"Если будут доказательства, я подпишу подозрение. Если доказательств нет — моей подписи не будет. И в парламенте я это четко озвучил. Там, где я ставил подпись, все дела были завершены обвинительными актами", — добавил генпрокурор.

В то же время Кравченко признал, что не может отвечать за своих преемников в должности, и именно в этом, по мнению критиков, и заключается основная проблема с концентрацией полномочий.

"Что будет дальше — кто будет назначен генпрокурором — это не в моих полномочиях. Но кого бы ни назначили, он должен действовать по закону", — сказал он.

Руслан Кравченко/Facebook

Что касается кадровых изменений в САП

Руслан Кравченко заявил, что не собирается вмешиваться в работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры или изменять ее состав. По его словам, САП является частью "семьи органов прокуратуры", как и другие специализированные подразделения, и работает автономно в своей сфере.

"САП осуществляет процессуальное руководство по делам, которые расследует НАБУ. Они работают по своему направлению. Так же, как, например, специализированная экологическая прокуратура, которая занимается преступлениями, связанными с экологией. Другие прокуроры им не мешают", — сказал Кравченко.

Он подчеркнул, что не планирует назначать новых прокуроров в САП или проводить кадровые ротации:

"Назначать, набирать туда людей и делать кадровые перестановки — нет, не собираюсь. Зачем? У нас кадровый голод. У нас больше тысячи должностей не заполнены, и я не знаю, где брать людей", — заявил генеральный прокурор.

Также Кравченко подчеркнул, что для него важен вопрос законности получения инвалидности прокурорами, и пообещал кадровые решения только в случае выявления нарушений:

"Мое внутреннее желание — чтобы больше прокуроров подтвердили законность получения инвалидности. Каждый прокурор очень ценен. Но получившие инвалидность незаконно будут уволены", — подытожил он.

"Если из Офиса президента позвонят по телефону с незаконной просьбой — откажу"

Руслан Кравченко заявил, что в случае давления со стороны президента или его офиса, например, просьба закрыть уголовное производство, он не выполнит такого распоряжения.

"Конечно, я откажу. Потому что они не имеют права выдавать мне такие незаконные предложения", — сказал Кравченко.

В то же время, отвечая на вопрос о российских влияниях в антикоррупционных органах, Кравченко подчеркнул, что такие риски — прежде всего, зона ответственности Службы безопасности Украины.

"Это больше работа контрразведывательных органов Службы безопасности Украины. Мы как прокуроры осуществляем процессуальное руководство в рамках уголовных производств, но именно контрразведывательные операции проводят специалисты СБУ. У меня нет ни соответствующих полномочий, ни специальных знаний, чтобы это комментировать", — пояснил он.

Нововведения насчет обысков

Отдельно Кравченко прокомментировал новые ограничения на безотлагательные обыски. По его словам, обыски теперь разрешены только в ситуациях, связанных с защитой жизни и здоровья человека, а также в делах, касающихся государственной безопасности.

"Эта мера, насколько я понимаю, направлена на защиту бизнеса. Потому что некоторые правоохранительные органы злоупотребляли правом на проведение обысков в компаниях, а затем пытались их легализовать через суды и прокуратуру", — отметил Кравченко.

По его словам, ограничения вызвали критику руководства СБУ и САП, выразивших недовольство во время совещания у президента.

"На совещании руководители САП и СБУ выразили недовольство этими ограничениями, потому что считают, что обыски необходимы и в других случаях. Президент ответил, что все должны подготовить свои замечания к законопроекту, чтобы эти нормы могли быть доработаны", — сказал генпрокурор.

"На совещании руководители САП и СБУ выразили недовольство этими ограничениями, потому что считают, что обыски необходимы и в других случаях. Президент ответил, что все должны подготовить свои замечания к законопроекту, чтобы эти нормы могли быть доработаны", — сказал генпрокурор.

Реакция европейских партнеров

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что во время недавних встреч с представителями стран G7 не обсуждал изменения в антикоррупционное законодательство, которые вызвали критику Еврокомиссии. По его словам, иностранные партнеры отдают себе отчет в том, что ответственность за закон лежит на парламенте.

"Мы больше общались о следственных действиях, процессуальных решениях в уголовных производствах, которые касаются народного депутата, работников НАБУ, комиссии. Мы именно об этом рассказывали послам G7", — отметил Кравченко.

Он подчеркнул, что партнеры с пониманием отнеслись к позиции Генпрокуратуры и других правоохранительных органов и четко разграничивают политическую ответственность за закон.

"Они понимают, что вопрос законопроекта — это не к нам, а к Верховной Раде. И именно с парламентом они планируют консультации, встречи", — добавил генпрокурор.

Кравченко также подтвердил, что в среду не обсуждал реакцию Еврокомиссии с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, разговор касался исключительно предстоящей координации работы силовиков.

"Мы говорили только о совместной деятельности. Каждый выполняет свою миссию, свою деятельность и работает в своем направлении", — подытожил он.

О протестах

Генеральный прокурор прокомментировал и публичную реакцию на принятие закона, наделившего его новыми полномочиями, и заявил, что считает открытый диалог с обществом и журналистами своим долгом.

"Мы встретились сегодня потому что я, Руслан Кравченко, открытый и прозрачный. И так будет всегда. Я буду выходить к журналистам, объяснять ситуацию и отвечать на вопросы", — сказал Кравченко.

Руслан Кравченко заявил, что не видит проблем в проведении акций протеста против закона о подчинении НАБУ и САП, если митинги проходят в рамках закона.

"Если они законны, не нарушают права и порядка, уважают других граждан — хорошо отношусь к этим акциям. С большой любовью как гражданин отношусь к другим гражданам Украины. Все хорошо, если не нарушается закон и не нарушаются права других", — сказал Кравченко.

В то же время, он признал, что такие события, как и любые публичные протесты, могут быть использованы враждебными силами в информационной войне.

"Конечно, враг может использовать любую информацию, любое событие — не только связанное с акциями. Но если есть ситуация с безопасностью, за которой следят наши разведки и службы, и она не несет угрозы, то нет никаких возражений", — подчеркнул генпрокурор.

О деле Назария Гусакова и подтоплении киевского метро

Руслан Кравченко заявил, что по делу Назария Гусакова в ближайшее время будет объявлено подозрение. В то же время прокуратура столкнулась с проблемой массовых отказов пострадавших от процессуального статуса потерпевших, что затруднило оценку нанесенного ущерба.

Как сообщил Кравченко на брифинге, заместитель генерального прокурора проинформировала его, что подозрение будет объявлено в рамках заочного досудебного расследования, поскольку подозреваемый находится за пределами Украины. По собранным материалам, по делу Гусакова речь идет об около 1 200 000 гривен убытков, однако эта сумма значительно ниже ожидаемой.

"Большое количество людей, которые перечисляли средства, отказались быть пострадавшими. Если не ошибаюсь, это более 300 человек. Из-за этого мы не можем учитывать полную сумму ущерба, фактически нанесенную", — пояснил Кравченко.

Он подчеркнул, что несмотря на это, досудебное расследование продолжится и после вручения подозрения, поскольку следствию еще предстоит собрать доказательства для полного установления картины преступления. Оглашение подозрения не является финальным действием, отметил генпрокурор.

Отдельное внимание Кравченко уделил расследованию по делу о подтоплении метрополитена в Киеве. По его словам, большинство фигурантов дела уже получили подозрения, а следствие установило бездействие ответственных лиц, которое и привело к катастрофе. Прокуратура выяснила, что служащие были проинформированы о потенциальных рисках, однако не приняли никаких мер по их недопущению.

"Мы уже сообщили подозрения многим должностным лицам, которые отвечали за этот участок работы. Во время негласных следственных действий установлено, что эти лица знали о вероятности наступления подтопления, но ничего не сделали. То есть речь идет именно о бездействии, а не о внезапной аварии", — сказал Кравченко.

Он добавил, что лично изучал это дело после своего назначения и дал указания по сбору дополнительных доказательств. В частности, для установления окончательных причин и ответственности предназначена комплексная судебно-экономическая и горно-техническая экспертиза. Их результаты должны дать объективную оценку тому, что привело к масштабному затоплению.

"Точка в этом производстве еще не поставлена. Нам необходимо дождаться экспертных выводов, которые подтвердят или опровергнут наличие конкретных действий или бездействия", — отметил генпрокурор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что дело Татьяны Крупы вызвало широкий общественный резонанс и в итоге стало толчком к ликвидации МСЭК и переходу к работе экспертных команд по оценке функционального состояния.