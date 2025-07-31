Чудом выжила: известную ведущую спасло правило двух стен во время обстрела Киева (фото, видео)

В доме, где она живет, нет окон

Россия атаковала Киев в ночь на 31 июля, российские войска нанесли комбинированный удар. В результате вражеской атаки повреждения получил дом ведущей 24 Канала Екатерины Соляр.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Екатерину Соляр. Ее жизнь спасло то, что она спала в коридоре.

В принципе, я жива… Я не знаю пока, чем помочь, пока трясутся руки, но я норм, – говорит Екатерина в видео, снятом почти сразу после атаки.

Ведущая также показала фото из своей квартиры после обстрела. По ее словам, в результате взрыва в доме вырвало дверь, также на кадрах можно увидеть выбитые окна.

Выбиты окна у ведущей 24 канала. Фото — Екатерина Соляр для 24 Канала

Квартира Катерины Соляр. Фото — Екатерина Соляр для 24 канала

"Рядом возле меня стояла Стретенская свеча, возможно это именно она… Передана мне из Львова", — добавила Екатерина Соляр.

Комбинированный обстрел Киева 31 июля

Заметим, что в ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. Сначала россияне запустили по Киеву "шахеды", около 4 утра атаковали баллистические ракеты.

Пока известно уже о нескольких десятках раненых, также есть жертвы.

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 31 июля противник атаковал 317 средствами воздушного нападения (309 БпЛА, 8 крылатых ракет). Основное направление удара – столица Украины, Киев.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбит/подавлен РЕБ 291 средство воздушного нападения противника:

- 288 ударных БпЛА;

- 3 крылатых ракеты Искандер-К.

Зафиксированы прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в Киеве) и 21 ударного БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все в столице. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Больше всего в результате налета вражеских беспилотников и ракет пострадали Святошинский и Соломенский районы, также повреждения в Голосеевском и Шевченковском районах. Подробности атаки, фото и видео — смотрите в материале "Телеграфа" по ссылке.