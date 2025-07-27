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Украина под атакой "Шахедов", взрывы уже слышали в Киеве и Запорожье (все детали)

Автор
Марина Ищенко
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Автор
Украина под атакой "Шахедов", взрывы уже слышали в Киеве и Запорожье (все детали) Новость обновлена 27 июля 2025, 22:55

Взрывы в Киеве и Запорожье прогремели вечером 27 июля. Россия атакует Украину "шахедами".

Об этом сообщают корреспонденты "Телеграфа". В частности, в Киеве объявили воздушную тревогу.

Мэр города сообщил, что в столице работают силы ПВО. Об этом Виталий Кличко написал в телеграмме.

В Запорожье также воздушная тревога. О взрыве сообщили в телеграм-канале.

Дополняется…

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#Взрывы #Атака #Дроны #Киевы #Шахед