Украина под атакой "Шахедов", взрывы уже слышали в Киеве и Запорожье (все детали)
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Взрывы в Киеве и Запорожье прогремели вечером 27 июля. Россия атакует Украину "шахедами".
Об этом сообщают корреспонденты "Телеграфа". В частности, в Киеве объявили воздушную тревогу.
Мэр города сообщил, что в столице работают силы ПВО. Об этом Виталий Кличко написал в телеграмме.
В Запорожье также воздушная тревога. О взрыве сообщили в телеграм-канале.
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