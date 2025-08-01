О нем не знают даже местные: в Украине есть интересное озеро с островом посредине (видео)

Этот остров придает озеру живописность

Многие жители Полтавской области этим летом ищут уютные и удобные места для отдыха поблизости. Директор Кременчугской коммунальной телекомпании Сергей Перепелятник рассказал о локации, которая стала для него приятной неожиданностью этим летом – озеро Силикатное в Кременчуге.

Ролик публикуют местные Telegram-каналы. Как отметил рассказчик, всего несколько минут — и ты уже у воды, вдали от городского шума и жары.

Кто бы мог подумать, что всего в нескольких минутах от центра Кременчуга есть место, где можно спастись от летней жары. Озеро Силикатное выглядит молодо и ухоженно, несмотря на свой возраст. И все это благодаря жителям, которые подали проект под названием "Озеро Силикатное для отдыха пригодное" на общественный бюджет.

Водоем действительно стал комфортной зоной для досуга. По словам Перепелятника, озеро приятно удивляет атмосферой: здесь можно как активно провести время на спортивных площадках, так и просто отдохнуть на природе — с семьей или в одиночестве.

Локация на озере Силикатном

Что известно об озере Силикатном

Озеро Силикатное – это искусственный водоем, расположенный на территории парка Студенческий в Кременчуге, в районе Первой Занасыпи. У водоема многолетняя история, и в 2020 году ей исполнилось 50 лет.

У водоема островок посередине — одна из его особенностей. Этот остров придает озеру живописность, делая его привлекательным местом для отдыха кременчужан.

В 2021 году была начата реализация проекта-победителя общественного бюджета Кременчуга — "Озеро Силикатное — для отдыха пригодное". Цель – сделать озеро комфортным пространством для жителей и гостей города.

Локация на озере Силикатном

Проект предусматривал:

очистка береговой линии и части акватории;

обустройство пляжной и спортивной зоны;

установка уличных тренажеров;

создание зон для игры в волейбол, бадминтон и т.д.

В рамках проекта была очищена значительная часть водоема и прилегающей территории, а также установлено оборудование для занятий спортом — уличные тренажеры, площадки для волейбола и бадминтона.

Благодаря этому водоем превратился в комфортную, обустроенную зону для отдыха под открытым небом — в самом Кременчуге, рядом с жилыми кварталами.

Сегодня озеро Силикатное – это место, которое выбирают и молодежь, и люди постарше. Здесь можно встретить жителей разных районов города, а также гостей Кременчуга. Пространство активно используется в летний период для отдыха, прогулок, спорта и досуга.

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