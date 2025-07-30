Красивая природа, большой пирс и беседка посреди воды: где находится озеро "Грушевское", как туда попасть

Этот водоем подходит и для отдыха, и для рыбалки

Украина богата на живописных уголки с удивительными водоемами. Помимо озера "Барвинок", стоит открыть для себя тишину и невероятные пейзажи Грушевского озера, расположенного в Волынской области.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит озеро, спрятанное вокруг природы и как туда добраться. Мы узнали интересные факты о водоеме.

Озеро "Грушевское" — что в нем особенного

Живописное озеро "Грушевское" расположилось в самом сердце леса, поэтому его окружает густая зелень молодых деревьев и кустарников. Это спокойное место отлично подходит для отдыха и рыбалки.

Озеро возле села Грушевка

Для удобства гостей здесь обустроены две удобные прибрежные зоны, напротив друг друга. Одна предназначалась для пляжного отдыха, так выполняли работы по укладке песка, а другая — для любителей рыбалки.

На 1/3 части периметра водоема простирается деревянный пирс (около 250 метров), а на противоположных берегах находятся отдельные пирсы для рыбаков. "Изюминкой" озера является уютная беседка, которая находится посреди воды. Вода достаточно чистая, есть заход, чтобы покупаться.

Озеро окружено лесом

Водоем имеет природное происхождение и в нем водятся разнообразные виды рыб: зеркальным карп, щука, карась, судак, линь, карп. Встречается даже белый амур. Вода в озере может приобретать необычный цвет — зеленый чай с молоком, вероятно, молочный оттенок озеру придает известняк (мел).

На озере есть большой пирс и беседка

Площадь водной поверхности озера составляет примерно 360 на 315 метров, а максимальная глубина достигает 7 метров. У живописного берега был расположен уютный деревянный дом, но есть ли он сейчас — неизвестно.

На берегу озера был деревянный дом

Дело в том, что в 2020 году в СМИ появилась информация о том, что озеро "Грушевское" в Ковельском районе выставлено на продажу за 85 тысяч долларов. При этом озеро является водным объектом общегосударственного значения и принадлежит народу Украины. Как выяснили журналисты, в 2007 году Волынский областной совет передал водоем в аренду частному лицу сроком на 25 лет. Также в аренду была передана земля под озером и прибрежная зона.

Как доехать до озера "Грушовское"

А когда СМИ связались с арендатором, он заявил, что озеро не выставлял на продажу, продает лишь двухэтажный брусовой дом на сваях, без земли. Его можно разобрать и вывезти, поскольку он не имеет фундамента.

Как доехать к озеру "Грушевское"

Живописный водоем расположен в окрестностях села Грушевка Ковельского района Волынской области. Удобнее всего туда добираться на личном транспорте. Из Луцка проезд на автомобиле занимает примерно 60 км, из Ковеля — около 20 км. Доезжаете до деревни Грушевка, после чего следует проселочная лесная дорога к озеру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть немало живописных озер, идеальных для летнего отдыха, особенно имеющих лечебные свойства. Одно из таких — Солонец-Тузлы, расположенное у Черноморского побережья в селе Рыбаковка Николаевской области.