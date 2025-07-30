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Красивая природа, большой пирс и беседка посреди воды: где находится озеро "Грушевское", как туда попасть

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Где в Украине есть озеро "Грушевское" и чем оно особенное Новость обновлена 30 июля 2025, 20:44
Где в Украине есть озеро "Грушевское" и чем оно особенное. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот водоем подходит и для отдыха, и для рыбалки

Украина богата на живописных уголки с удивительными водоемами. Помимо озера "Барвинок", стоит открыть для себя тишину и невероятные пейзажи Грушевского озера, расположенного в Волынской области.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит озеро, спрятанное вокруг природы и как туда добраться. Мы узнали интересные факты о водоеме.

Озеро "Грушевское" — что в нем особенного

Живописное озеро "Грушевское" расположилось в самом сердце леса, поэтому его окружает густая зелень молодых деревьев и кустарников. Это спокойное место отлично подходит для отдыха и рыбалки.

Озеро возле села Грушевка
Озеро возле села Грушевка

Для удобства гостей здесь обустроены две удобные прибрежные зоны, напротив друг друга. Одна предназначалась для пляжного отдыха, так выполняли работы по укладке песка, а другая — для любителей рыбалки.

На 1/3 части периметра водоема простирается деревянный пирс (около 250 метров), а на противоположных берегах находятся отдельные пирсы для рыбаков. "Изюминкой" озера является уютная беседка, которая находится посреди воды. Вода достаточно чистая, есть заход, чтобы покупаться.

Озеро возле села Грушевка
Озеро окружено лесом

Водоем имеет природное происхождение и в нем водятся разнообразные виды рыб: зеркальным карп, щука, карась, судак, линь, карп. Встречается даже белый амур. Вода в озере может приобретать необычный цвет — зеленый чай с молоком, вероятно, молочный оттенок озеру придает известняк (мел).

Озеро возле села Грушевка
На озере есть большой пирс и беседка

Площадь водной поверхности озера составляет примерно 360 на 315 метров, а максимальная глубина достигает 7 метров. У живописного берега был расположен уютный деревянный дом, но есть ли он сейчас — неизвестно.

Озеро возле села Грушевка
На берегу озера был деревянный дом

Дело в том, что в 2020 году в СМИ появилась информация о том, что озеро "Грушевское" в Ковельском районе выставлено на продажу за 85 тысяч долларов. При этом озеро является водным объектом общегосударственного значения и принадлежит народу Украины. Как выяснили журналисты, в 2007 году Волынский областной совет передал водоем в аренду частному лицу сроком на 25 лет. Также в аренду была передана земля под озером и прибрежная зона.

Озеро возле села Грушевка
Как доехать до озера "Грушовское"

А когда СМИ связались с арендатором, он заявил, что озеро не выставлял на продажу, продает лишь двухэтажный брусовой дом на сваях, без земли. Его можно разобрать и вывезти, поскольку он не имеет фундамента.

Как доехать к озеру "Грушевское"

Живописный водоем расположен в окрестностях села Грушевка Ковельского района Волынской области. Удобнее всего туда добираться на личном транспорте. Из Луцка проезд на автомобиле занимает примерно 60 км, из Ковеля — около 20 км. Доезжаете до деревни Грушевка, после чего следует проселочная лесная дорога к озеру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть немало живописных озер, идеальных для летнего отдыха, особенно имеющих лечебные свойства. Одно из таких — Солонец-Тузлы, расположенное у Черноморского побережья в селе Рыбаковка Николаевской области.

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#Отдых #Волынская область #Озеро #Грушевка