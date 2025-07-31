Отдых ударит по карману? Сколько стоит отпуск на Шацких озерах

Полный гид по ценам на Шацких озерах летом 2025 года

Цены на отдых на Шацких озерах почти не изменились по отношению к прошлому году, но есть нюансы. Жилье стоит как в прошлом году – от 200 гривен за ночь, а вот питание подорожало почти вдвое.

К тому же добраться до озер из столицы стало сложнее из-за отмены прямых автобусов из Киева. "Телеграф" выяснял, сколько теперь стоит поездка на популярные озера Волыни и что нужно знать перед отдыхом.

Жилье и цены

По данным популярного сайта объявлений OLX, средняя стоимость аренды жилья на Свитязе составляет 1800 гривен в сутки — как и в прошлом году. Дешевые варианты начинаются от 250-350 гривен с человека за комнату в частном секторе.

Свитязь на карте

Цены на аренду жилья

Важность указана за ночь за одного человека

На террасе есть обеденные столики

Так выглядит комната на трех человек

Кухня общая для всех посетителей

Ванная комната также на несколько номеров

Двухместный номер на базе отдыха стоит от 600 гривен в сутки (т.е. тех же 300 грн с человека за ночь). Это единственная категория подорожавшего жилья — на 50% по сравнению с 2024 годом. Владельцы объясняют это улучшением условий и качеством сервиса.

Цены на аренду дома

Более комфортабельные коттеджи стоят от 2500 грн в сутки

Отдельные дома на 4-5 человек обходятся в 1200-1800 гривен в сутки. Коттеджи с бассейном стоят от 2500 гривен за ночь.

Не только Свитязь: другие популярные озера

Кроме Свитязя, туристы активно отдыхают на озере Песочное. Оно меньше по размеру, но окружено густым сосновым лесом и имеет пологие берега – идеально для семей с детьми. Здесь работает санаторий "Лесная песня" с собственным оборудованным пляжем и развитой инфраструктурой.

Озеро Песочное

Озеро Песочное

Пляж санатория "Лесная песня"

Домики на территории санатория

Цены на жилье у озера Песочное

Озеро Черное Большое подходит любителям тихого отдыха вдали от толп. На его берегу есть смотровая башня с панорамным видом на всю округу. Многие туристы считают его самым красивым среди всех Шацких озер из-за нетронутой природы вокруг. Коттедж у озера можно арендовать за 1350–1800 грн в сутки.

Озеро Черное Большое на карте

Гойдалка на озере

Цены на аренду коттеджей от 1350 до 1800 грн в сутки

Люцимер популярен среди рыбаков — здесь хорошо клюет щука, окунь и карп. Озеро Пулемецкое имеет историческое прошлое и окружено легендами о партизанских отрядах времен Второй мировой войны. Это место для тех, кто интересуется историей края.

Озеро Люцимер на карте

В частном секторе в 100 метрах от озера предлагают жилье за 400 грн с человека в сутки. Условия вполне приемлемы.

Сдают комнаты в частном секторе

Где лучше остановиться

Село Свитязь – самая популярная локация прямо у главного озера с магазинами, кафе и развлечениями, но летом бывает людно. Поселок Шацк подходит для более спокойного отдыха, отсюда удобно ездить на экскурсии к разным озерам.

Для любителей тишины подходят села Пульмо, Пулемец, Мельники или Гаевка. Здесь можно снимать жилье возле менее известных озер вдали от туристических толп. Гряда – уютное место на берегу Свитязя с менее развитой инфраструктурой.

Транспорт: прямых рейсов из Киева нет

Планировать поездку на Шацкие озера нужно заранее, особенно если едете без собственного авто. Самые удобные варианты – через областные центры Луцк или Ковель.

Из Киева самые популярные маршруты проходят через Луцк или Ковель. Сначала нужно добраться до одного из этих городов поездом или автобусом, а затем пересесть на местный транспорт в озера. Дорога из Луцка в Свитязь стоит в среднем 350 гривен, а из Ковеля – около 180 гривен.

Из Львова в Свитязь можно доехать за 183 гривны, из Тернополя — за 234 гривны. Также курсируют экспресс-автобусы от 400 гривен за место, но менее регулярные.

Маршрут из Киева в Свитязь

Собственным авто из Киева есть два основных маршрута. Короче через Коростень и Ковель – 530 километров. Длиннее через Ровно и Луцк – 558 километров, но по дороге можно посетить исторический Луцк.

Питание подорожало больше всего

Трехразовое питание на базах отдыха теперь стоит от 600 гривен с человека в день — это почти вдвое больше, чем в прошлом. Цены выросли из-за подорожания продуктов по всей Украине.

В кафе и ресторанах у озер цены тоже поднялись. Обед на двоих теперь стоит 400-600 гривен. Знаменитые шацкие пончики с лесными ягодами подорожали до 50 гривен за штуку.

Многие туристы стали привозить часть продуктов из дома или закупаться в больших городах по дороге. На рынке в селе Свитязь по улице Октябрьской можно купить свежую озерную рыбу, но цены там выше, чем в городах.

Развлечения и активности

Экскурсии тоже подорожали. Поездка на байдарках стоит 1000 гривен с человека, на внедорожниках – 800 гривен. Экскурсия в экопарк с оленями обойдется в 1100 гривен для взрослых и 1000 гривен для детей до 14 лет.

Прокат снаряжения: велосипеды стоят от 100 гривен в час, байдарки и катамараны – от 150 гривен в час. На озере Свитязь работает школа дайвинга возле пансионата "Шацкие озера", где можно взять урок за 950 гривен.

Организованная рыбалка стоит от 2000 гривен за утреннюю сессию до 4000 гривен за целый день. Но многие туристы просто приходят со своей удочкой на берег – это бесплатно.

Обратите внимание, цены могут изменяться, поэтому уточняйте заранее!

Практические советы

В разгар сезона на озера приезжают десятки тысяч отдыхающих, поэтому жилье лучше бронировать заранее. Высокие цены устанавливают в июле-августе. Если не удалось поехать в июне или мае, то, чтобы сэкономить, нужно ждать сентября.

Обязательно нужно взять репелленты от комаров – в лесу их много. Солнцезащитный крем тоже необходим, особенно для продолжительного пребывания на воде. Удобная обувь для лесных прогулок тоже не помешает.

На территории национального парка запрещено самовольно ставить палатки. Для кемпинга есть специально оборудованные места с душевыми, туалетами и беседками.

Напомним, ранее Телеграф писал, где отдохнуть в Одессе и области и где действительно можно купаться. Цены выросли, но курорты работают несмотря на войну.