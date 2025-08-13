Когда денег хватило только на мини-формат: киевский "Гелендваген" покорил сеть (фото)

Один из пользователей остроумно прокомментировал ситуацию, упомянув декларации

Среди Киева сфотографировали забавную ситуацию, которая быстро стала вирусной в соцсетях. Снимок с улицы мгновенно покорил сеть благодаря яркому контрасту двух автомобилей.

Такой пост опубликовали в Telegram-канале. На фото в центре кадра – маленький белый внедорожник, похожий на миниатюрную копию Mercedes-Benz G-Class.

Как видим, внутри сидит водитель, а прямо позади него стоит настоящий черный "Гелендваген" в полный размер. Контраст размеров и облика двух авто вызвал волну шуток в комментариях.

В Киеве заметили нестандартное авто

Один из пользователей пошутил: "Когда указал в декларации Гелендваген за 5 000 грн". Другой иронически добавил: "На авто жены". Еще один комментарий звучал так: "Когда забрали права". Не обошли и темы исполнения мечтаний: "Наконец-то насобирал на машину мечты, но хватило на миниформат".

Что пишут украинцы под фото

Встречались и более философские мысли: "Лучше плохо ехать, чем хорошо идти" и "Взрослые — тоже дети". Некоторые увидели в этом даже практические преимущества: "После сильных ливней". А другой комментарий затронул тему экономии: "Горючее растет в цене каждый день — выход есть! Покупай электрокар! А лучше возьми у ребенка".

Снимок с подписью "Киевский вайб — он такой" быстро разошелся по интернету и в очередной раз поднял настроение даже в будни.

