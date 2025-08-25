Патрульний оштрафував військових ППО, які поспішали на позицію: як пояснили у поліції

У поліції кажуть, що водій не заперечував проти штрафу

У мережі з’явилася інформація про те, що у Києві патрульні оштрафували військових ППО, які поспішали на виконання бойового завдання. Однак у поліції кажуть, що у ситуації було не все так однозначно.

Інформацію про інцидент оприлюднив telegram-канал "Ху**ий Київ". Зазначається, що ситуація сталася 23 серпня, хоча розголосу вона набула лише 25 серпня.

У повідомленні йдеться, що військовослужбовці були частиною мобільної вогневої групи, яка поспішала на позицію для перехоплення дронів. Автомобіль рухався містом зі швидкістю 79 кілометрів на годину, що є явним перевищенням швидкості.

Військовослужбовці повідомили, що виконують бойове завдання, але лейтенант поліції наполягав на складанні протоколу та відмовився приєднуватися до заходів щодо захисту міста від повітряної загрози. На прикріпленому фото видно, що постанова була видана 23 серпня о 16:53.

Військових оштрафували у Києві

У поліції після цього пояснили, що на момент складання протоколу у Києві та області тривога оголошена не була. Там нагадали, що військовослужбовці також несуть відповідальність за порушення правил дорожнього руху, як і цивільні.

Правоохоронці зазначають, що водій визнав, що перевищив швидкість і не заперечував проти штрафу, хоч і просив оформити протокол якнайшвидше і сам пропонував сплатити штраф у розмірі 340 гривень на місці через електронний термінал.

Пояснення поліції

