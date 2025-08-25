В Тернополе мужчина устроил стрельбу в психбольнице: что известно (фото)

Решается вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности

В Тернополе мужчина устроил стрельбу на территории областной психоневрологической больницы. Его оперативно задержали и теперь ему грозит наказание за свои поступки.

Деталями истории поделилась пресс-служба полиции Тернопольской области. Отмечается, что происшествие произошло около 11:30 в понедельник, 25 августа.

Хулигана быстро задержали, им оказался 45-летний местный житель. При обыске у него обнаружили "предмет, напоминающий стартовый пистолет". "Оружие" передали на экспертизу.

Мотивация злоумышленника пока не раскрывается, пострадавших в происшествии не было. Все детали инцидента устанавливаются следователями.

Мужчине может грозить наказание по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает штраф до двух тысяч необлагаемых минимумов, испытательный срок до пяти лет или ограничение свободы на тот же срок.

Тернопольский стрелок

Стартовый пистолет

