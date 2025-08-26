Киев снова будет греть солнышко: можно ли забыть о теплой одежде в ближайшее время

Что подготовил конец августа для киевлян

Погода в Киеве сейчас облачная, дождливая и прохладная. Однако в ближайшие дни осадки должны закончиться, а температура поползет вверх.

Похолодание в столице будет недолгим, по словам синоптиков из Meteofor и Укргидрометцентра. До +26 градусов ожидается уже в четверг, 28 августа.

В течение среды-четверга, 27 и 28 августа, сначала ожидается незначительная облачность, но позже небо прояснится. По данным Meteofor, температура в эти дни постепенно будет повышаться — с +22 до 26 градусов днем, однако ночью показатели зафиксируются около +12 градусов.

В то же время самые сильные ветры предполагаются только в среду днем — свежие 8 м/с.

Какая будет погода в эти дни

В Украинском гидрометеорологическом центре также прогнозируют незначительную облачность в середине недели. Дождей в течение среды и четверга не ожидается.

Воздух в дневное время должен прогреться до +22…25 градусов, а ночью остыть до +11…13 градусов. Ветры могут разгуляться до свежих 10 м/с.

Будут ли дожди

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую погоду ждать украинцам в последние дни августа.