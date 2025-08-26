Київ знову грітиме сонечко: чи можна забути про теплий одяг найближчим часом

Що підготував кінець серпня для киян

Погода у Києві наразі хмарна, дощова та прохолодна. Однак найближчими днями опади мають закінчитись, а температура поповзе вверх.

Похолодання у столиці буде недовгим, за словами синоптиків зі Meteofor та Укргідрометцентру. До +26 градусів очікується вже у четвер, 28 серпня.

Протягом середи-четверга, 27 та 28 серпня, спочатку очікується незначна хмарність, але пізніше небо проясниться. За даними Meteofor, температура цими днями поступово підвищуватиметься — з +22 до 26 градусів вдень, однак вночі показники зафіксуються біля +12 градусів.

Водночас найсильніші вітри передбачаються тільки у середу вдень — свіжі 8 м/с.

Якою буде погода цими днями

В Українському гідрометеорологічному центрі також прогнозують незначну хмарність в середині тижня. Дощів упродовж середи та четверга не очікується.

Повітря у денний час має прогрітись до +22…25 градусів, а вночі охолонути до +11…13 градусів. Вітри можуть розгулятись до свіжих 10 м/с.

Чи будуть йти дощі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку погоду очікувати українцям в останні дні серпня.