Дожди с грозами или просто облачность? Что ждет киевлян в ближайшие дни

В столице опустится температура

В Киеве ощутимо похолодало в эти дни. Синоптики прогнозируют, что 26-27 августа в столице также возможны дожди. Однако температура скоро снова будет повышаться.

В течение вторника-среды температура на термометрах днем будет колебаться в пределах +16…21 градуса тепла. Об этом сообщили в Погода.Мета и Sinoptik.

По прогнозу Погода.Мета, вторник будет сильно облачным, но в среду днем небо должно проясниться. Дождей не ожидается.

Воздух днем прогреется до +16…20 градусов, а ночью — остыть до +12 градусов. В то же время ветры не разгуляются выше слабых 4 м/с.

Будет ли дождь в эти дни

Зато в Sinoptik говорят, что во вторник осадки будут наблюдаться в течение всего дня — утром ожидается мелкий дождь, в обед будет очень сильный дождь с грозой, а вечером осадки немного ослабнут. В среду же небо просто покроется облаками.

Дневная температура должна достичь +17…21 градуса, а ночная — упасть до +12…13 градусов. Сила ветров тем временем не превысит легких 3 м/с.

Когда будет идти дождь

