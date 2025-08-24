В Украине на День Независимости выпал первый снег: где и почему так происходит (видео)

Даже синоптики назвали это редкостью

На День Независимости в Украине выпал первый снег. Он был зафиксирован на высокогорье.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их данным, погодное явление можно было заметить в урочище Заросляк возле Говерлы.

"На минуточку 24 августа", — отмечают авторы одно из каналов и прикрепляют соответствующие фото и видео.

На опубликованных кадрах действительно можно заметить снег, которые в кое-где "побелил" землю.

Также настоящий снегопад был зафиксирован на горе Поп Иван Черногорский.

"Настоящее "лето по-украински"! Тропинки скользкие, погода меняется быстро, поэтому поход может превратиться в настоящий экстремальный квест", — предупредают в ГСЧС.

Стоит отметить, что синоптики в комментарии "24 Каналу" прокомментировали явление, назвав его довольно редким. Они также отметили, что в синоптике есть понятие "переход с летнего на осенний период". Именно сегодня, на День Независимости, это и совпало.

"Но еще помогло выпадению снега – прохождение холодного фронта, а за ним снижение существенно ночной и дневной температуры",– говорят специалисты и добавляют, что прогнозировали на высокогорье 24 августа ночью уже +1 – +6 градусов, днем +6 – +11.

