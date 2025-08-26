Невероятная жара или осенняя прохлада? Какую погоду прогнозируют на последние дни августа

Большинству регионов повезет

На смену прохладной осенней погоде в Украину придет тепло до +30 градусов. Погода изменится в последние дни августа.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. По прогнозам синоптиков, 30 и 31 августа большинство в регионе ожидает достаточно теплая погода. Однако данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Погода в Украине 30 августа

В субботу, 30 августа, на западе страны ожидается +22 градуса, однако такая прохлада будет обусловлена дождями. Этим регионам синоптики прогнозируют обильные осадки в течение дня и даже грозу. Однако другим регионам повезет больше, ведь там обещают только умеренную облачность с прояснениями.

Погода в Украине 30 августа

На севере и востоке солнце пригреет до +30 градусов, но на юге и в центре страны ожидается до +34 градусов. Такая летняя жара продержится до вечера, когда воздух охладится до +25 градусов.

Погода в Украине 30 августа

Погода в Украине 31 августа

В последний день лета меньше регионов смогут насладиться теплом до +30 градусов, ведь такие температуры обещают только на востоке и юге Украины. В других регионах будет от +25 до +20 градусов тепла. Самая большая прохлада прогнозируется в горных регионах.

Погода в Украине 31 августа

Осадки синоптики обещают только на севере — возможен небольшой дождь. В общей сложности в течение дня будет умеренная облачность с прояснениями.

