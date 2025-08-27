Бюджет Киева "обеднел" на 8 млрд: куда потратили деньги

По словам Кличко, общественный транспорт в Киеве остается приоритетным направлением

Столичный бюджет претерпел значительные изменения: из Киева изъяли 8 миллиардов гривен, что вызвало серьезную обеспокоенность у городских властей. Мэр Виталий Кличко объяснил, куда направили эти средства и почему это может усложнить финансирование критически важных направлений.

Об этом сообщает "Телеграф". Чиновник подчеркнул, что столица нуждается в значительной доле бюджета для поддержки ветеранов, социальных выплат, дотационного транспорта и помощи Вооруженным Силам.

У нас государство изъяло 8 млрд грн. Эти деньги пошли не на военных — они пошли на железную дорогу. Виталий Кличко

По словам Кличко, общественный транспорт в Киеве остается приоритетным направлением, и городские власти не планируют повышать тарифы на проезд до завершения военного положения. Этот вопрос довольно острый, ведь дотации из городского бюджета на транспорт составляют около 11 млрд грн — значительная сумма, обеспечивающая стабильную работу системы. Департамент финансов предложил рассмотреть возможность корректировки действующих тарифов, однако, несмотря на повышение цен в других крупных городах, в Киеве пока решили воздержаться от изменений из-за сложной бюджетной ситуации.

Мэр напомнил, что аналогичные изъятия бюджета украинской столицы происходили и раньше. В 2024 году из городского бюджета забрали более 10 млрд грн, в этом году — 6 млрд. По словам главы города, такие действия парламента фактически нарушают Бюджетный кодекс Украины:

Мы надеемся, что президент не будет подписывать законы, которые нарушают Бюджетный кодекс. Виталий Кличко

Мэр подчеркнул, что столица должна сохранить финансирование социально важных направлений. Речь идет о выплатах ветеранам, поддержке социально уязвимых слоев населения, дотации для коммунального транспорта, а также помощи ВСУ.

Контекст

Ранее Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2025 год и увеличила расходы более чем на 40 млрд грн, при этом 8 млрд грн были перенаправлены из бюджета Киева. Кличко назвал это решение "жизненно важными средствами" для города, ведь они должны обеспечить выплаты учителям и медикам, ремонты школ и больниц, стабильную цену на проезд в транспорте и поддержку украинской армии. Мэр подчеркнул, что давление на Киев может лишить город ресурсов и усложнить выполнение социальных обязательств.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 2 проекта дорожной инфраструктуры Киева в этом году вызывают вопросы жителей и активистов. Речь идет о реконструкции надземного пешеходного перехода на улице Саперно-Слободской и капитальном ремонте путепровода на улице Рональда Рейгана над станцией скоростного трамвая. Город обещает повысить безопасность и удобство, но киевляне интересуются стоимостью работ и доступностью маломобильных групп.