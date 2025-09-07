Появились первые фото и видео изнутри Кабмина после атаки России - кадры впечатляют

Глава правительства обратилась к странам-партнерам

Российские захватчики утром 7 сентября ударили по зданию Кабинета министров, чем нанесли ему существенные повреждения. Премьер Юлия Свириденко показала видеозапись того, как оно выглядит изнутри.

Кадрами она поделилась в своем Instagram. Она отметила, что вследствие атаки пострадавших не было.

"Российский террор не остановит работу правительства. Разрушение возобновим. Но жизнь украинцев не вернуть. За эту ночь по всей стране из-за российских обстрелов погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Очевидно, что Россия не хочет мира" Юлия Свириденко

Она обратилась к странам-партнерам с призывом продолжать помогать Украине с системами ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктруры, а также с оказанием экономического давления на Россию для истощения ресурсов ее военной машины.

Как сообщалось ранее, российская атака впервые с начала полномасштабного вторжения пробила ПВО над правительственным кварталом. Из-за этого было повреждено здание Кабмина в районе 9 и 10 этажей. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что кабинет премьера находится примерно там же, но ниже, а потому официальные залы повреждены не были.

На месте также побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал на фото, как выглядит здание украинского правительства после атаки.

Стоит отметить, что нынешняя атака стала рекордной по своим масштабам. Всего россияне запустили более 800 дронов и более десятка ракет.