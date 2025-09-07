Россия впервые атаковала здание правительства Украины. Как сейчас выглядит Кабмин и какие кабинеты горят

Россия впервые с начала войны атаковала здание правительства Украины. В Кабмине начался пожар.

Об этом сообщила премьер-минитр Украины Юлия Свириденко. По её данным, повреждены крыша и верхние этажи.

"Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу. Постройки восстановим. Но потерянные жизнь не вернуть. Враг каждый день терроризирует и убивает наших людей по всей стране. Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, но и действиями", — сообщила она.

На месте происшествия побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал как здание выглядит сейчас.

Кабмин горит - фото: Ян Доброносов

Кабмин горит - фото: Ян Доброносов

Кабмин горит - фото: Ян Доброносов

Также в сети уже публикуют и фото изнутри здания.

Кабмин изнутри

Как пишет нардеп Ярослав Железняк, судя по фото, горят 9-10ый этажи.

"Кабинет премьера хоть рядом, но ниже. Так что далеко от официальных залов", — Железняк.

