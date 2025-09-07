З’явилися перші фото та відео зсередини Кабміну після атаки Росії — кадри вражають

Глава уряду звернулася до країн-партнерів

Російські загарбники вранці 7 вересня вдарили по будівлі Кабінету міністрів, чим завдали істотних ушкоджень. Прем’єр Юлія Свириденко показала відеозапис того, як він виглядає зсередини.

Кадрами вона поділилася у своєму Instagram. Вона наголосила, що внаслідок атаки постраждалих не було.

"Російський терор не зупинить роботу уряду. Руйнування відновимо. Але життя українців не повернути. За цю ніч по всій країні через російські обстріли загинули чотири людини і понад 44 отримали поранення. Очевидно, що Росія не хоче миру" Юлія Свириденко

Вона звернулася до країн-партнерів із закликом продовжувати допомагати Україні з системами ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, а також з застосуванням економічного тиску на Росію для виснаження ресурсів її військової машини.

Як повідомлялося раніше, російська атака вперше з початку повномасштабного вторгнення пробила ППО над урядовим кварталом. Через це було пошкоджено будівлю Кабміну в районі 9 та 10 поверхів. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що кабінет прем’єра знаходиться приблизно там же, але нижче, а тому офіційні зали не були пошкодженими.

На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав на фото, як виглядає будівля українського уряду після атаки.

Варто зазначити, що нинішня атака стала рекордною за своїми масштабами. Загалом росіяни запустили понад 800 дронів та понад десяток ракет.