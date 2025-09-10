Киев теряет инвестиции из-за бездействия местных властей

Киев, город, который десятилетиями считали главным магнитом для инвестиций в Украину, сегодня стремительно теряет позиции. Строительные проекты массово замораживаются из-за фактического саботажа разрешительных процедур со стороны городских властей. Столичные чиновники системно отказываются подписывать и выдавать ключевые документы, без которых невозможно начать ни один девелоперский проект.

Самая критическая ситуация с объектами, расположенными в исторических ареалах. Под предлогом того, что Кабмин до сих пор не утвердил "Порядок определения границ и режимов использования зон охраны, утверждение научно-проектной документации", КГГА не согласовывает с полным пакетом документов от девелоперов. Этим столичные власти фактически поставили точку на согласованиях и реализации проектов.

В то же время, по словам девелоперов, городские структуры блокируют даже те документы, которые полностью относятся к компетенции города – в частности, речь идет о Градостроительных условиях и ограничениях (ГУО), которые издаются департаментом архитектуры и определяют высотность, плотность, красные линии и другие параметры застройки. Без ГУО невозможно подготовить проект и получить разрешение на строительство.

Парадоксально, но в ноябре в Берлине городские власти готовятся презентовать Киев как инвестиционно привлекательный город для европейского бизнеса на международном форуме KIF 2025 . Однако на практике инвесторы сталкиваются с полной непредсказуемостью, особенно в отношении разрешительной документации. Бизнес тратит годы и сотни миллионов гривен на подготовку к строительству, платит аренду за землю, а потом оказывается, что получить базовые разрешения невозможно.

Большинство экспертов в области недвижимости говорит о том, что если ты не можешь три года получить ГУО, о какой инвестиционной привлекательности может идти речь? Из-за отсутствия согласованного обновленного генплана города, в то же время приостановленную процедуру разработки и согласования детального плана территории и других бюрократических препятствий, в Киеве остановлены многие стройки не только в исторической зоне, но и вне ее. Это одна из ключевых причин, почему от довоенных объемов рынка недвижимости в столице не осталось и половины.

Таким образом, бездействие столичных чиновников стоит Киеву: потери налоговых поступлений, замороженные рабочие места, подорожание жилья и аренды, деградация исторической застройки, срыв обновления инфраструктуры, рост судебных споров и репутационных рисков.