Киев теряет инвестиции из-за бездействия местных властей
-
-
Киев, город, который десятилетиями считали главным магнитом для инвестиций в Украину, сегодня стремительно теряет позиции. Строительные проекты массово замораживаются из-за фактического саботажа разрешительных процедур со стороны городских властей. Столичные чиновники системно отказываются подписывать и выдавать ключевые документы, без которых невозможно начать ни один девелоперский проект.
Самая критическая ситуация с объектами, расположенными в исторических ареалах. Под предлогом того, что Кабмин до сих пор не утвердил "Порядок определения границ и режимов использования зон охраны, утверждение научно-проектной документации", КГГА не согласовывает с полным пакетом документов от девелоперов. Этим столичные власти фактически поставили точку на согласованиях и реализации проектов.
В то же время, по словам девелоперов, городские структуры блокируют даже те документы, которые полностью относятся к компетенции города – в частности, речь идет о Градостроительных условиях и ограничениях (ГУО), которые издаются департаментом архитектуры и определяют высотность, плотность, красные линии и другие параметры застройки. Без ГУО невозможно подготовить проект и получить разрешение на строительство.
Парадоксально, но в ноябре в Берлине городские власти готовятся презентовать Киев как инвестиционно привлекательный город для европейского бизнеса на международном форуме KIF 2025. Однако на практике инвесторы сталкиваются с полной непредсказуемостью, особенно в отношении разрешительной документации. Бизнес тратит годы и сотни миллионов гривен на подготовку к строительству, платит аренду за землю, а потом оказывается, что получить базовые разрешения невозможно.
Большинство экспертов в области недвижимости говорит о том, что если ты не можешь три года получить ГУО, о какой инвестиционной привлекательности может идти речь? Из-за отсутствия согласованного обновленного генплана города, в то же время приостановленную процедуру разработки и согласования детального плана территории и других бюрократических препятствий, в Киеве остановлены многие стройки не только в исторической зоне, но и вне ее. Это одна из ключевых причин, почему от довоенных объемов рынка недвижимости в столице не осталось и половины.
Таким образом, бездействие столичных чиновников стоит Киеву: потери налоговых поступлений, замороженные рабочие места, подорожание жилья и аренды, деградация исторической застройки, срыв обновления инфраструктуры, рост судебных споров и репутационных рисков.
Напомним, недавно Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, которыми 8 млрд гривен были изъяты из бюджета столицы и направлены в общий фонд государства. На фоне этих потерь, игнорирование городской властью экономической логики – разблокировать строительство, вернуть инвестиции и налоги – выглядит как сознательное ухудшение финансовой возможности Киева и качества жизни его жителей.